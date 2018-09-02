ضمن مبادرة الوزير باسيل "Tasty Lebanon": السفارة اللبنانية في كوريا الجنوبية تشارك في مهرجان السياحة والمطبخ

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شاركت السفارة اللبنانية في كوريا الجنوبية، في فعاليات "مهرجان السياحة والمطبخ سول 2018"، الذي نظمته بلدية سول برعاية عمدة المدينة، أمس واليوم، في جناح لبناني خصص لعرض الأعمال الحرفية اللبنانية وتوزيع مطويات ومنشورات سياحية عن لبنان.

وشاركت هذه السنة 80 دولة في المهرجان الثقافي الذي يهدف إلى تقديم المطابخ العالمية إلى المجتمع الكوري، وقدر عدد زائريه ب 150 ألف زائر. وكان للجناح اللبناني حضور لافت، إذ غلب الطابع الفينيقي عليه، وعرضت تماثيل تعود لبحارة فينيقيين بأحجام متعددة بالإضافة إلى لوحات نقشت عليها أحرف الأبجدية الفينيقية وكذلك مجسمات لسفن بناها الفينيقيون.

وزار عمدة مدينة سول بارك وون-سون وعقيلته الجناح اللبناني، واستمعا إلى شرح السفير اللبناني أنطوان عزام عن الحضارة الفينيقية والحضور اللبناني في العالم.

من جهة أخرى، تشارك السفارة في أنشطة مختلفة خلال أيلول الحالي، تهدف إلى تقديم دروس عن المطبخ اللبناني، يقدمها طباخ السفارة إلى زملائه الكوريين لتعريفهم بالمطبخ اللبناني ومنتجاته.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود وزارة الخارجية والمغتربين لتسويق المنتجات اللبنانية من زيت زيتون ونبيذ ومواد غذائية، وضمن مبادرة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "Tasty Lebanon".