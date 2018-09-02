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الخارجية اللبنانية تستنكر القرار الأميركي بوقف المساهمة في الاونروا: نحذر من النيات المبيتة وراء هذا القرار

2
SEPTEMBER
2018
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تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف مساهمتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، مسقطة التعهدات الدولية والامريكية تحديداً برعاية واغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين تسببت بتهجيرهم آلة القتل الإسرائيلية مستفيدةً من غض النظر والتخاذل الدوليين.


إن مساهمات الدول في الأونروا ليست منة او مكرمة من أحد بل هي واجب على الدول التي وافقت على إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وغطت احتلال ارضها وتشريد شعبها.


كما تحذر وزارة الخارجية من النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأميركية الى القدس وتكريسها عاصمة لاسرائيل ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخرى، وإسقاط كل محاولة للحل على اساس الدولتين، ناهيك عن دفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة الى المغادرة.


تدق الوزارة ناقوس الخطر من كل هذه الأفعال وتدعو إلى التشاور مع الدول المعنية لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار، بما فيها عقد الاجتماعات الطارئة على مستوى الجامعة العربية واوسع من ذلك ليضم الدول المضيفة والمانحة والمعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتشيد الوزارة في هذا السياق، بقرار المانيا زيادة مساهمتها وتدعو الدول الأخرى لتحذو حذوها من أجل ردم الهوة التي سببها قرار اميركا والسماح بالحفاظ على عمل الأنروا.

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