قوى الامن: تحويل السير في اتجاه مستديرة ابو علي طرابلس بسبب التزفيت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"ستقوم احدى الشركات باعمال تزفيت على الجسر المقابل لفندق "الكواليتي ان" في طرابلس في اتجاه مستديرة ابو علي، اعتبارا من الساعة 5,00 من تاريخ 3/9/2018 ولغاية الساعة 20,00 تاريخ 4/9/2018.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير في المحلة المذكورة، وتحويله الى الطرقات الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".