living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضيرات لبنان لكأس آسيا في كرة القدم

2
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تحضيرات مكثفة في جعبة المنتخب اللبناني لكرة القدم لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الامارات العربية المتحدة في كانون الثاني المقبل.

برنامج تدريبي ومراقبة شبه ميدانية للاعبين المشاركين في الموسم الكروي اللبناني من قبل المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، تزخر روزنامة المنتخب بالمباريات الدولية الودية مع منتخبات من مستوى متقدم، ابرزها استراليا حاملة لقب بطولة آسيا 2015 في سيدني في 20 تشرين الثاني المقبل، بعد خوض المنتخب الاسترالي قبلها بثلاثة ايام مباراة ودية اخرى مع وصيفته في بطولة آسيا كوريا الجنوبية في بريزباين.

وتحدث الاتحاد اللبناني لكرة القدم في وقت سابق عن التحضير لمباراة مع الازرق الكويتي من دون حسم مكانها وتاريخها. فيما يسافر "منتخب الارز" مطلع الاسبوع المقبل الى العاصمة الاردنية عمان، لخوض وديتين اولاهما مع المنتخب الاردني في 6 أيلول والثانية مع منتخب عمان في 9 منه.
وقد استدعى الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة رادولوفيتش 23 لاعبا للالتحاق بالحصة التدريبية المقررة الإثنين 3 أيلول على ملعب المجمع المهني في بئر حسن (في الجهة المقابلة لمدينة كميل شمعون الرياضية)، قبل المغادرة عند بعد ظهر الثلثاء 4 منه إلى العاصمة الاردنية عمان.

واللاعبون المستدعون هم: مهدي خليل، نور منصور، هيثم فاعور، محمد حيدر، ربيع عطايا، عباس حسن، علي حمام، قاسم الزين، نادر مطر، حسن معتوق، نصار نصار، معتز بالله الجنيدي، حسن شعيتو "موني"، بلال نجدي، حسن شعيتو "شبريكو"، عدنان حيدر، مصطفى مطر، إدمون شحادة، وليد إسماعيل، محمد زين طحان، جوان العمري، هلال الحلوة وعمر شعبان. وسيلتحق الأخيران بزملائهما مباشرة في العاصمة الأردنية.

ويلعب لبنان في نهائيات كأس آسيا (تقام بين 5 كانون الثاني والاول من شباط 2019) في المجموعة الخامسة التي تضم السعودية وقطر وكوريا الشمالية. ويستهل "منتخب الارز" مشواره في النهائيات التي تأهل اليها للمرة الاولى من بوابة التصفيات بعدما شارك فيها العام 2000 من بوابة الاستضافة، بلقاء قطر في المرحلة الاولى للدور الاول على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين.

وأحرزت السعودية اللقب الآسيوي الأغلى ثلاث مرات في تاريخها (1984، 1988، و1996 في الامارات)، وحلت وصيفة ثلاث مرات أيضا بينها اثنتان في بيروت العام 2000 و بانكوك العام 2007.

وستقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout