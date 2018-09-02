تحضيرات لبنان لكأس آسيا في كرة القدم

A + A -

تحضيرات مكثفة في جعبة المنتخب اللبناني لكرة القدم لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الامارات العربية المتحدة في كانون الثاني المقبل.

برنامج تدريبي ومراقبة شبه ميدانية للاعبين المشاركين في الموسم الكروي اللبناني من قبل المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، تزخر روزنامة المنتخب بالمباريات الدولية الودية مع منتخبات من مستوى متقدم، ابرزها استراليا حاملة لقب بطولة آسيا 2015 في سيدني في 20 تشرين الثاني المقبل، بعد خوض المنتخب الاسترالي قبلها بثلاثة ايام مباراة ودية اخرى مع وصيفته في بطولة آسيا كوريا الجنوبية في بريزباين.

وتحدث الاتحاد اللبناني لكرة القدم في وقت سابق عن التحضير لمباراة مع الازرق الكويتي من دون حسم مكانها وتاريخها. فيما يسافر "منتخب الارز" مطلع الاسبوع المقبل الى العاصمة الاردنية عمان، لخوض وديتين اولاهما مع المنتخب الاردني في 6 أيلول والثانية مع منتخب عمان في 9 منه.

وقد استدعى الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة رادولوفيتش 23 لاعبا للالتحاق بالحصة التدريبية المقررة الإثنين 3 أيلول على ملعب المجمع المهني في بئر حسن (في الجهة المقابلة لمدينة كميل شمعون الرياضية)، قبل المغادرة عند بعد ظهر الثلثاء 4 منه إلى العاصمة الاردنية عمان.

واللاعبون المستدعون هم: مهدي خليل، نور منصور، هيثم فاعور، محمد حيدر، ربيع عطايا، عباس حسن، علي حمام، قاسم الزين، نادر مطر، حسن معتوق، نصار نصار، معتز بالله الجنيدي، حسن شعيتو "موني"، بلال نجدي، حسن شعيتو "شبريكو"، عدنان حيدر، مصطفى مطر، إدمون شحادة، وليد إسماعيل، محمد زين طحان، جوان العمري، هلال الحلوة وعمر شعبان. وسيلتحق الأخيران بزملائهما مباشرة في العاصمة الأردنية.

ويلعب لبنان في نهائيات كأس آسيا (تقام بين 5 كانون الثاني والاول من شباط 2019) في المجموعة الخامسة التي تضم السعودية وقطر وكوريا الشمالية. ويستهل "منتخب الارز" مشواره في النهائيات التي تأهل اليها للمرة الاولى من بوابة التصفيات بعدما شارك فيها العام 2000 من بوابة الاستضافة، بلقاء قطر في المرحلة الاولى للدور الاول على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين.

وأحرزت السعودية اللقب الآسيوي الأغلى ثلاث مرات في تاريخها (1984، 1988، و1996 في الامارات)، وحلت وصيفة ثلاث مرات أيضا بينها اثنتان في بيروت العام 2000 و بانكوك العام 2007.

وستقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.