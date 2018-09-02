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عاملا توصيل دليفري يسرقان منزلاً في زوق مصبح بالتواطؤ مع شقيقة صاحب المنزل!

2
SEPTEMBER
2018
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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

 

بتاريخ 27/08/2018 ادعى احد المواطنين بسرقة مجوهرات من منزله في محلة زوق مصبح من قبل مجهولين، مقدراً قيمتها بحوالي 20000$.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، اشتبهت بشخص يعمل كعامل توصيلات ( دليفري) في مطعم بمحلة الدورة، وهو:

ا . ا. ( مواليد عام 1992، لبناني)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على السرقة بمساعدة صديقه في المطعم: س. س. ( مواليد عام 1994، لبناني) وبطلب من شقيقة صاحب المنزل: ر. أ. ( مواليد عام 1983، لبنانية) فتم توقيفهما.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، واعترفت: ر. أ. أنها خبأت المجوهرات في منزل: ج. خ. ( مواليد عام 1963، لبناني) في محلة فاريا، وهو أيضاً زميلهم في المطعم ذاته، وعلى علم بموضوع السرقة وحاول بيع قسم من المجوهرات، فأوقف أيضاً.

أعيدت المسروقات الى صاحبها وأودع الموقوفون القضاء المختص بناءً لإشارته.

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