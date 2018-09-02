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قاسم: شروط واشنطن من أجل الحل في سوريا لا معنى لها

2
SEPTEMBER
2018
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 رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ كل الشروط التي تطرحها واشنطن من أجل الحل في سوريا لا معنى لها ، لأن من يطرح الشروط هو المنتصر والولايات المتحدة منهزمة في سوريا ولا يحق لها أن تطرح شروطاً ، ولا أن تقول على إيران وحزب الله أن يخرجوا من سوريا ولا تستطيع أن تفرض معادلات لا في الأمن مع سوريا ولا في أي شيء لأنها خاسرة ومن معها خسروا .

واعتبر قاسم، خلال حفل تخريج طلاب في النبطية أن الأمر يحتاج إلى صبر وانه في يوم من الأيام سيتغيّر هذا الواقع طالما أنهم انتقلوا من مرحلة إعدام وجود سوريا المقاومة إلى مرحلة الإنتصارات المتتالية لسوريا ومحورها.

وفي الشأن اللبناني، رأى قاسم أن الحكومة هي ضرورة ملحّة في هذه المرحلة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وقال:" إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو أزمات الخارج يؤدي إلى حلّ ، فنقول له لا إنمل تؤدي إلى مزيد من التعطيل وإذا كان البعض يربطها برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيّء له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم" ، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة .

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