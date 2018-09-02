الجيش السوري يطهر تلول الصفا في السويداء الشرقية من "داعش"

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نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، ضربات مركزة على الجيب المتبقي لمسلحي تنظيم "داعش" في تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش نفذا رمايات دقيقة ومكثفة على محاور تحركات المسلحين ومقراتهم وتحصيناتهم في عمق الجروف الصخرية على اتجاه تلول الصفا بالريف الشرقي، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وبحسب الوكالة فقد عززت وحدات الجيش انتشارها، وثبتت نقاطها في محاور تقدمها المدروسة، لتشكل نقاط إسناد متقدمة في عملياتها المتواصلة حتى القضاء على ما تبقى من بؤر المسلحين في المنطقة، بالتزامن مع إفشال أي محاولة تسلل لإرهابيي التنظيم باتجاه تجمع مياه سد هاطيل أهم مصادر التنظيم المائية.

ويتبع الجيش خلال عملياته تكتيكات عسكرية تتناسب مع طبيعة منطقة تلول الصفا شديدة الوعورة والمليئة بالكهوف والمغاور، مبينا أن حرمان تنظيم "داعش"، من أهم مصادره المائية وكسر خطوط دفاعه وتدميرها أسهم في السيطرة على مساحات جديدة، وسط انهيارات متسارعة في صفوف الإرهابيين.