أحمد الحريري يحذر من "عنتريات" تحاول إضاعة بوصلة التأليف والدستور

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أمل الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري في احتفال في جونيه «أن نتمكن من تكريم لبنان بحكومة وفاق وطني تعمل لمصلحة الناس أولاً، وتكون أمينة على حياتهم وأمنهم ومعيشتهم». وإذ اكد «التمسك بدستور الطائف، والحرص على العلاقة مع رئيس الجمهورية وتحصين التسوية لتحصين الاستقرار، والتحذير من خطابات واجتهادات وعنتريات تحاول إضاعة بوصلة التأليف والدستور، وضرب جوهر التسوية»، شدد على «أننا نمد يدنا صحيح، لكننا نمدها لليد التي تلاقينا في منتصف الطريق، وليس لليد التي تحاول أن تقطع يدنا، وسبق وجربنا هذا الشيء، وما نقوله اليوم، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونقطة على السطر».

وقال: «هذه النقطة على أول السطر قد تسبب بإزعاج البعض، لكن فليسمحوا لنا، وليسامحونا، يجب أن نضع النقطة على السطر دائماً من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل وضع حد لاجتهادات كثيرة تطل هذه الايام»، آملاً «أن تتكلل جولة المشاورات الجديدة التي أطلقها الرئيس الحريري بنتائج تبشر بالخير، وبقرب ولادة الحكومة».