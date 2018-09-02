كهنة زغرتا يهددون بالتوقف عن الخدمة الكنسية بسبب تهديد المونسنيور فرنجية بالقتل!

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أحمد منصور-

تخيم على منطقة اهدن ـ زغرتا، أجواء من القلق والاستياء، على خلفية إخلاء سبيل المدعو فؤاد طيون أمس، على الرغم من تهديداته العلنية واعترافاته الخطية التي وقع على مضمونها بتهديده بقتل المونسنيور اسطفان فرنجية بعد فصله من عمله كناطور وعامل في كنيسة سيدة الحصن في اهدن ـ زغرتا، لأسباب مسلكية ولتقاعسه عن أداء عمله، حيث قررت لجنة الوقف عدم تجديد عقد «مكتبة الرجاء» له التي تبيع الكتب المقدسة والتذكارية بجوار الكنيسة والذي كان على مدى 3 سنوات موقعا بين لجنة الوقف والموظف نفسه وقد انتهى مفعوله بداية هذا الصيف.

وتنديدا واستنكارا لإطلاق سراح طيون، أعلن المجلس الكهنوتي في نيابة اهدن ـ زغرتا بعد اجتماع استثنائي، برئاسة المطران جوزيف نفّاع، انه في حال عدم معالجة الموضوع من قبل المراجع الأمنية والقضائية «سيتوقف الكهنة عن القيام بأي خدمة طقسية في كنيسة سيدة الحصن، صونا لسلامة المصلين وسلامتهم على السواء».