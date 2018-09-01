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النائب الدكتور فريد البستاني أطلق المسار السياحي لقضاء الشوف

1
SEPTEMBER
2018
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اطلق النائب الدكتور فريد البستاني ظهر اليوم في مكتبه، وبحضور نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر وفعاليات شوفية ومهتمين بالقطاع السياحي المسار السياحي لقضاء الشوف.


بعد كلمة ترحيب من عريف الحفل بدأ النائب فريد البستاني حديثه، فأشار إلى أهمية إنماء السياحة في قرى وبلدات الشوف وعن وعده بجعل الشوف واحداً من أولى وجهات السياحة الداخلية في لبنان، وقال إن هذا الوعد أصبح حقيقة إبتداء من اليوم، وأن القطاع السياحي له أهميته الكبيرة لتنمية المنطقة وازدهارها.


ومما قاله البستاني أنه وابتداء من الأسبوع المقبل سيتقدم من المجلس النيابي بمشروع قانون يرمي إلى إنشاء صندوق يعنى بإنماء الشوف، وهو مختلف تماماً عن صندوق المهجرين، ويشبه الصناديق التي تعنى بإنماء الجنوب والبقاع. وقد طالب نائب الشوف بتمويل هذا الصندوق من خطة cedar 1 التي أعدت لإنماء كل لبنان، ويجب أن يكون للشوف حصته منها.


كذلك شدد نائب الشوف على ضرورة البدء بالعمل وعدم انتظار تشكيل الحكومة وعلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، لأن الشوف لا ينتظر والإنماء لا ينتظر وأن الناس بحاجة ماسة لإحياء الدورة الإقتصادية والسياحة مدماك أساسي فيها.


ثم تحدث نقيب وكالات السياحة والسفر السيد جان عبود، عن نمو القطاع السياحي وأمله في دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي بالنسبة للبنان. وقد حيا النقيب الجهود التي يقوم بها نائب الشوف لإحياء المنطقة سياحيا.


ثم تحدثت الآنسة سيلفانا الأحمدية المختصة بالقطاع السياحي، عن المسارالسياحي الذي وضعه مكتب النائب الدكتور فريد البستاني بناء على توجيهاته، وبالتعاون مع الإختصاصيين والفعاليات الشوفية والمهتمين بالقطاع السياحي. وقد شرحت الأحمدية الخطوط السياحية لقضاء الشوف، من الساحل إلى الجبل.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتناسب الجميع ومن مختلف الأعمار وتلبي كل الميزانيات، تبدأ بكلفة ٧ دولار للطلاب، و٢٣ و٣٤ وصولا إلى ٩٠ دولار من باقة خطوط الخمسة نجوم.


ثم جرى حوار مفتوح من القلب إلى القلب بين الحاضرين والنائب الدكتور فريد البستاني، جرى خلاله الإحاطة بكل المواضيع التي تهم السياحة في الشوف.

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