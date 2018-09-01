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بالفيديو - خلفيات جريمة برج حمود غير واضحة والجيران يروون القصة

1
SEPTEMBER
2018
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 وكأن السلاح الابيض بات ابلغ كلام في الاونة الاخيرة، حيث يحصد القتلى بشكل ارعن دون رحمة. فمساء الجمعة شهدت منطقة برج حمود جريمة، لا تزال الدماء المضرّجة على ادراج المبنى الذي وقعت فيه، شاهدة على فظاعتها. ففي هذا المنزل الذي ختمته النيابة العامة العسكرية بالشمع الاحمر، طعن اللبناني السوري سامي الامين جاره خوسروف كورديان في صدره فقتله، ما لبثت ان أصبحت حصيلة الجريمة، سبعة جرحى وقتيل ثان هو سامي الأمين. اما خلفيات الجريمة فيرويها الجيران في شارع اراكس معلومات ال otv تشير الى أن الامين قُتل بطلق ناري بحسب مصادر مطلعة على التحقيق.

وكان مفوض الحكومة المعاون القاضي رولان الشرتوني عاين مسرح الجريمة واشرف على عمل الادلة الجنائية في الشرطة العسكرية التي مسحت المكان حتى الثانية من فجر السبت. وقد احيل الملف الى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل تحت اشرافه. التحقيقات الاولية افضت الى توقيف ستة اشخاص: هم خمسة ارمن من بينهم اربعة اشقاء وعسكري في الجيش اللبناني اللبناني ارمني الاصل، لم يكن في الخدمة، بعد تضميد جراحهم. في هذا الوقت لا يزال الجريح فيكان هاباشيان في مستشفى مار يوسف – الدورة في العناية المركزة بعد خضوعه لعملية قلب جراء الطعنة. وهو سيبقى تحت الرقابة الامنية كموقوف، بناء على اشارة القضاء المختص ريثما يتعافي للتحقيق معه.

أما شارع اراكس الذي نام على سيل الدماء لم تفارقه الصدمة وسط التكتم الشديد الذي يسود في الشارع الارمني واحتفاظ قيادة الطاشناق على الصمت تاركة الملف في عهدة القضاء، ومع التشديد على أن الجريمة لا خلفية عرقية لها ولا طائفية، يعول القضاء المختص على معاينة كاميرات المراقبة التي تم ضبطها من محيط المبنى، وقد علمت ال otv أن للامين شقيق مصاب باضطرابات عقلية تم نقله الى سجن الريحانية ريثما يتخذ القرار في شأنه.

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