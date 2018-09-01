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غافله الموت في الحمرا... عمر الداعوق خُطِف من بين أحبائه

1
SEPTEMBER
2018
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 حصل حادث سير فجر اليوم بين سيارة ودراجة نارية في الحمرا - تقاطع جان دارك سوراتي ادى الى مقتل الشاب. وفي التفاصيل بحسب صديق عمر فان الضحية تناول الطعام مع أصدقائه وسبقهم على دراجته النارية الى محل الكومبيوتر، وقبل ان يصل صدمته سيارة تقودها امرأة كانت تسير بسرعة كبيرة، وبدلاً من ان تتوقف لإسعافه هربت من المكان ثم عاودت تسليم نفسها الى القوى الامنية التي فتحت تحقيقاً بالحادث، حضر الصليب الاحمر ونقل ابن الـ22 سنة الى المستشفى، كانت الروح لا تزال في جسده، 10 دقائق واستسلم بعدها للموت، فالضربة كانت على رأسه وكتفه". يذكر ان الفيديو الذي انتشر على صفحة اليازا لا علاقة له بالحادث وحصل في البرازيل اواخر شهر آب.

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