ميشال ضاهر في كلمة القاها في العرس الجماعي في زحله: تحية لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال "البلد ليس مكسور بل منهوب"

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اكد النائب ميشال ضاهر في كلمة القاها في العرس الجماعي الذي يقام في البارك البلدي في زحلة للسنة السابعة على التوالي بمبادرة منه انطلاقاً من رغبته بتثبيت شباب زحلة والبقاع في أرضهم، وإيماناً منه بأهمية تكاثر العائلات المسيحية وضرورة حثها على الايمان بوطنها، بدلاً من خيار الهجرة الذي يلجأ اليه الكثيرون ممن فقدوا الأمل بلبنان. ان هذه الفرحة التي يشعر بها بشكل مضاعف لانه يرى مئات العائلات تتأسس وتبني مستقبلها ومستقبل اولادها في وطنها لبنان

وقال ضاهر أمام ٧٢ عروسا وعريسا:

للمرة السابعة اقف امام هذا المذبح ولكن هذه المرة الرهبة أكبر والسبب هو الثقة التي أعطيتموني اياها، لأحمل قضاياكم وهمومكم.

وهي شرف كبير ومسؤولية أكبر رغم ان النيابة لم تكن هدفاً، والعرس ليس غاية بل هو فعل ايمان بهذا البلد وشبابه وصباياه..

ورحّب ضاهر بال ٧٢ عريس وعروس الذين انضموا ل٤٠٠ سبقوهم وهي نعمة لا تقدّر بثمن، خاصة بأن الرب تكرّم على هؤلاء الأزواج بأكثر من ٣٠٠ طفل هم ثمرة حب بين كل اثنين قالوا نعم.

وأكّد ايمانه ان لبنان لا يمكن ان ينهض الا بشبابه الذي يرفض الاستسلام، والرضوخ للهجرة.

ولبنان اليوم معرّض اكثر من اي وقت للانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ويجب على الجميع ان يتكاتفوا لإنقاذ الوضع، موجهاً تحية لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال: "البلد ليس مكسور بل منهوب"، ومؤكداً ان التغيير يحصل عندما ندرك ان الفساد ليس أمر واقع، والمال العام ليس رزق سايب، وهو ملك الجميع ومن حقهم ان يعرفوا اين يذهب وكيف يصرف..

وتابع ضاهر: يجب الا نسمح لأحد ان يمننا بحقوقنا، كالكهرباء والماء والتعليم والطبابة وغيرها ..

وسأبقى الصوت الصارخ دفاعاً عن حقوقكم وكراماتكم

وقال الخلاص هو بالاخلاص لهذا الوطن واناشد المخلصين للبلد تحييد لبنان عن سياسة المحاور والسياسات الاقليمية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية

ودعا القوى والاحزاب السياسية للترفع عن المحاصصة والمصالح الضيقة والاسراع بتشكيل حكومة انقاذ هدفها الاول وضع خطة طوارئ اقتصادية

وختم ضاهر بشكر المطارنة والكهنة وقوى الامن والمنظمين وبلدية زحلة بشخص رئيسها اسعد زغيب.

ثم تمت مراسم الإكليل الذي ترأسه لفيف من المطارنة والكهنة وحضره آلاف الزحليين والبقاعيين.