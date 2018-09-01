لقاء باسيل - غراندي: لوضع آلية مشتركة لتوفير شروط العودة الامنة والكريمة للنازحين

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي على رأس وفد من المفوضية، وقد لمس الوزير باسيل تطورا في موقف المفوضية لجهة عدم العمل على عرقلة عودة النازحين، ولناحية البدء بإزالة العراقيل من أمام العودة الطوعية، وكذلك لوضع آلية مشتركة لتوفير شروط العودة الآمنة والكريمة وخطة شاملة ممرحلة للعودة على ضوء تطور الأحداث في سوريا. وأبدى المفوض السامي غراندي تفهما أكبر لموقف لبنان من مسألة العودة.

كما التقى الوزير باسيل السناتور الاميركي ريتشارد بلاك، حيث بحثا الاوضاع في سوريا وكيفية خلق دينامية سياسية لتأييد عودة النازحين الى سوريا وتأمين مستلزماتها، وقد ابدى السناتور الاميركي تأييداً لموقف لبنان.