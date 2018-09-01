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تعليقاً على المقالات والتقارير الصحافية حول الوضع الاقتصادي في لبنان، اكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية نعمة فرام ان مستقبل لبنان مستقر مالياً وقد حافظ على تصنيفه بحسب التقارير العالمية، وآخرها تقرير "استندر اند بورز"، من دون ان يعني ذلك اغفال الحاجة الى استمرار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأت مع الموازنات ومؤتمر سيدر، والتي يجب وضعها موضع التنفيذ حالاً.

واعتبر فرام في تصريح له ان "دعوة فخامة رئيس الجمهورية للاسراع في تأليف الحكومة للشروع بالقرارات المطلوبة، هي الحل لنحافظ على مستوى التقييم الذي بدت " استندر اند بورز" واضحة فيه، لناحية استقرار الوضع الاقتصادي، ووجود امكانية للتصحيح، ما يعني ان الوقت لم يفت للتغيير".

وقال فرام "اليوم هو وقت التغيير اذا ما اتخذنا القرارات الجريئة، على ان يترافق تشكيل الحكومة بالانطلاق في عجلة النمو من خلال القوانين المطلوبة والمشاريع البناءة واستقطاب رؤوس الاموال انطلاقاً من سيدر ومشاريع اخرى".