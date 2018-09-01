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اوهمها بانه متخصص بعلم النفس الجنسي فصدقته وقام بابتزازها.. وهذا ما حصل

1
SEPTEMBER
2018
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أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة أنه بتاريخ 28/8/2018 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد المدعى عليه ش. ب. بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
ومن خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة والتقنية التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا في خلال ساعات قليلة من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، بناءً على إشارة القضاء المختص، في منزله الكائن في إحدى قرى المتن، ويدعى:
 
 
ش. ب. (مواليد عام 1989، لبناني)
 
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه على تواصل مع المدعية منذ حوالي ستة أشهر، وقد أوهمها بدايةً بأنه متخصّص في علم النفس الجنسي، ثم بدأ بإستدراجها إلى أن استحصل منها على صور ومقاطع فيديو وهي عارية، وأخذ يبتزّها ويهدّدها بنشر صورها العارية في حال رفضت تلبية رغباته الجنسية، أو تُرسل له المزيد من الصور.
 
 
وبتفتيش حاسوبه وجهازه الخلوي، عُثِر على صور عائدة لحوالي /10/ فتيات أخريات.
 
 
لذلك، تُحذّر هذه المديرية العامة من خطورة إرسال مثل هذه الصور لإي شخصٍ كان وتحت أي ظرفٍ من الظروف، كما وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعمال مماثلة الإتصال فوراً بالمكتب المذكور، على الرقم 293293/01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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