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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه احد المسافرين في مطار بيروت غاضباً مما يجري وسط زحمة من المسافرين.

وظهر المسافر مستاءً مما حدث له وقد اخذ يصرخ باعلى صوته تعبيراً عن غضبه وهو يقول: " يلعن ابو هيك دولة كلب.. والله لازم يحكمكم مثل محمد بن سلمان والله بحد السيف اللي بيسرق وبينهب، سرقتوا الشعب كله!".

واضاف: " والله لا تنذلوا الا بلبنان ولا تعرفوا كرامتكم الا خارج لبنان يحترموكم برا وتقفون بالصف وهنا نأتي نصبح اقل من الغنم... يا عيب الشوم عليكم على هذه الدولة..".

وقد ترافق حديثه مع تصفيق العديد من الحاضرين تأييداً لكلامه.