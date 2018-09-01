القصر الجمهوري ينتظر من رئيس الحكومة اتصالاً "حكومياً"

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قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة في حديث لصحيفة "الأخبار" إن القصر الجمهوري ينتظر من رئيس الحكومة اتصالاً لتحديد موعد زيارته لنقل حصيلة مشاوراته وربما مسودة تشكيلة حكومية مقترحة.

ونقلت المصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة حكومية يحملها الحريري "بروح من الإيجابية والتعاون والتسريع في إبصار الحكومة العتيدة النور".

وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع الداخلي ببعده الإقتصادي الضاغط وفي ظل الوضع الإقليمي المفتوح على كل الاحتمالات يجعل تأخير ولادة الحكومة "كمن يلحس المبرد وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله وليس موقعاً دستورياً بعينه".