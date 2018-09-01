اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 01-09-2018

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الجمهورية

وساطات

يعمل مرجع حكومي سابق على خط الوساطات لتقريب وجهات النظر في موضوع تأليف الحكومة.

حلحلة

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعية حكومية حمّلت وزيراً بارزاً حلاً لعقدتين لجهة التأليف فيما بقيت عقدة واحدة قيد الحل.

البناء

كواليس

قالت مصادر أممية معنية بالتقرير الخاص بحقوق الإنسان في اليمن إن الحملة التي تشنّها السعودية والإمارات على التقرير لذكره الجرائم المرتكبة بحق الأطفال من التحالف الذي يخوض الحرب ضد اليمن ووصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعرّض لحملة شبيهة بتلك التي لاقاها تقرير سابق، وانتهى الأمر بحذف الفقرات التي تدين السلوك الوحشي للسعودية وحلفها مقابل قيام دول الخليج بتمويل بعض الأنشطة التي يطلبها الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت المصادر الجمعيات الحقوقية لحملة مضادة حماية لحقوق الإنسان.



اللواء

لغز

يحاول بعض «الموظفين الماليين» اعتماد «أساليب خطيرة» في الاختلاس، بعد انفضاح أمر بعضهم، ورفع القضية للقضاء!

همس

شكل مسؤول كبير فريق عمل، يعاونه في ملف الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالصلاحيات والتأليف



المستقبل

يقال

إن ديبلوماسيين غربيين لاحظوا أن سفير دولة كبرى مؤثرة في الوضع السوري يقول إن بلاده لم تغيّر موقفها من التمديد لـ "اليونيفيل" وتدعمه، لكنهم فوجئوا بتريث الدولة المذكورة في إعلان موقفها النهائي أثناء المداولات في مجلس الأمن حول هذا الموضوع.