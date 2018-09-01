living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 01-09-2018

1
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-




الجمهورية

وساطات
يعمل مرجع حكومي سابق على خط الوساطات لتقريب وجهات النظر في موضوع تأليف الحكومة.

حلحلة
لاحظت أوساط سياسية أن مرجعية حكومية حمّلت وزيراً بارزاً حلاً لعقدتين لجهة التأليف فيما بقيت عقدة واحدة قيد الحل.

البناء

كواليس
قالت مصادر أممية معنية بالتقرير الخاص بحقوق الإنسان في اليمن إن الحملة التي تشنّها السعودية والإمارات على التقرير لذكره الجرائم المرتكبة بحق الأطفال من التحالف الذي يخوض الحرب ضد اليمن ووصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعرّض لحملة شبيهة بتلك التي لاقاها تقرير سابق، وانتهى الأمر بحذف الفقرات التي تدين السلوك الوحشي للسعودية وحلفها مقابل قيام دول الخليج بتمويل بعض الأنشطة التي يطلبها الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت المصادر الجمعيات الحقوقية لحملة مضادة حماية لحقوق الإنسان.


اللواء

لغز
يحاول بعض «الموظفين الماليين» اعتماد «أساليب خطيرة» في الاختلاس، بعد انفضاح أمر بعضهم، ورفع القضية للقضاء!

همس
شكل مسؤول كبير فريق عمل، يعاونه في ملف الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالصلاحيات والتأليف


المستقبل

يقال
إن ديبلوماسيين غربيين لاحظوا أن سفير دولة كبرى مؤثرة في الوضع السوري يقول إن بلاده لم تغيّر موقفها من التمديد لـ "اليونيفيل" وتدعمه، لكنهم فوجئوا بتريث الدولة المذكورة في إعلان موقفها النهائي أثناء المداولات في مجلس الأمن حول هذا الموضوع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout