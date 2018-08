الموت يفجع الممثلة ندين نسيب نجيم

A + A -

توفي بعد ظهر اليوم الجمعة ٣١ آب نسيب نجيم، والد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وقد نعته نادين عبر حسابها على الانستغرام قائلة:



'My beloved father ... may your soul Rest In Peace ... الله يرحمك يا بيي وتكون روحك بالجنة بالسما حد امنا العذرا ويسوع بحبك كتير ريحك من الوجع والعذاب اسمك رح ضلني حاملته بفخر وعز رح تكون ملاكي من السما ورح ضَل احكيك وخبرك كل مشاكلي كنت الوحيد يلي بتفهمني وبتحس فيي بلا ما احكي ... رح نرجع نلتقى ما تتركني انا بحبك اسمك كان بركي عليي'.

تقام مراسم الدفن يوم الاحد ٢ أيلول- سبتمبر في كنيسة قلب يسوع الأقدس في بدارو، على أن ينقل الجثمان إلى منطقة دورس في بعلبك ويصلى عليه قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.