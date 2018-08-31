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قضايا انمائية واجتماعية بين الراعي ونواب كسروان - جبيل

31
AUGUST
2018
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان نواب كسروان - جبيل سيمون أبي رميا وفريد هيكل الخازن وشامل روكز وروجيه عازار ومصطفى الحسيني وشوقي الدكاش وزياد حواط، وتغيب النائب نعمت افرام بداعي السفر. وكانت مناسبة قدم خلالها الدكاش وحواط الدعوة الشخصية للراعي للمشاركة في قداس شهداء "القوات اللبنانية" في معراب في التاسع من أيلول.

وبعد الغداء استمر اللقاء حتى الثانية والنصف، تلا بعده المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض بيانا عن المواضيع التي تم بحثها، وقال:

"أعرب أصحاب السعادة عن شكرهم ودعمهم للمواقف الوطنية التي يطلقها غبطته ولمطالباته المتكررة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتسليط الضوء على القضايا الإجماعية والإنمائية والإقتصادية الملحة، مع تأكيد الثوابت الوطنية وإحترام الدستور والمؤسسات.
كما تناول المجتمعون عددا من القضايا الإنمائية والإجتماعية المتعلقة بقضاءي كسروان وجبيل، وكان أبرزها:

- موضوع الأراضي المتنازع عليها في لاسا، مع الإشارة الى أن هذه القضية أصبحت في عهدة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يعمل مشكورا على حلحلتها.

- قضية النفايات في قضاء كسروان وكان تنويه بإنشاء معمل فرز وتدوير النفايات في بلدة غوسطا، وقد توافق المجتمعون على المطالبة بدفع المستحقات المتوبة للبلديات على الدولة بما يسمح بتشغيل المعمل على أن تقسط الديون المتوجبة للدولة على البلديات.

إضافة الى ذلك كان بحث في مشاريع أخرى أبرزها:

-موضوع توسيع الأوتوستراد الساحلي، ومسألة المياه، والإستشفاء، والبنى التحتية، والصرف الصحي، وشبكة الطرقات التي تربط الساحل بالجرد.

وأخيرا كان تأكيد للتعاون بين السادة النواب لتحقيق المشاريع وتسهيل حصول المواطن على حقوقه المشروعة في العيش الكريم. وكانت توصية بضرورة تحقيق اللامركزية الإدارية التي تنمي المناطق وتجد الحلول لكثير من المشكلات التي يعانيها المواطن اللبناني في حياته اليومية.

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