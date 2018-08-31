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باسيل: سنقوم بما علينا وأكثر حتى لو عرقلونا

31
AUGUST
2018
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أكد رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل أن “لا يمكن بناء الوطن بالشعارات الرنانة بل بالفكر والجهد”، معتبرًا أن “يجب أن تجمعنا الرغبة في الإنجاز وتحويل الأفكار إلى نتائج يلمسها الناس”.


وأشار باسيل، في كلمة من دارة الرئيس الشهيد رينيه معوض في زغرتا، إلى “أننا حررنا بلدنا لإقامة دولة ومؤسسات وليس ليبقى المواطنون يضحون من دون مقابل”، معتبرًا أن “في لبنان خلاف جذري بين فكرين: فكر من يريد أن يعطي الدولة وفكر من يريد أن يأخذ منها”.


وأمل باسيل “بعد تشكيل الحكومة وعند بدء التشريع أن يقدم تكتلنا نموذجًا في العمل، ونحن سنقوم بما علينا وأكثر حتى لو عرقلونا”، مؤكدًا “أننا نريد أن نبني للمستقبل قوة سياسية لا تقوم على الزبائنية السياسية ولا نخجل من القول إننا نعمل لرفع عدد المقتنعين بخياراتنا وندعو الجميع للتنافس على الإيجابيات”.


ولفت باسيل إلى “البلدان التي فيها تنوع وتعايش كثيرة لكن فرادة لبنان هي في المناصفة بغض النظر عن العدد”، مصرًا على “الشراكة بالتفاهم ومن دون غالب ومغلوب وهذا ما يتطلب وقتًا”.


وأعرب باسيل عن “أننا نفخر برفيقنا ميشال معوض الذي يثبت أن هناك ابن عائلة سياسية لها ماضيها وتاريخها لكنه قادر على النظر إلى المستقبل بتطور وانفتاح وعلم”.

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