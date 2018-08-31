كنعان زار الرهبانية المارونية: احد المداميك الاساسية للوطن والمجتمع وواجب الدولة التعاون والدعم

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زار امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية في دير مار انطونيوس خشبو، بدعوة من الرئيس العام للرهبنة الاباتي نعمة الله الهاشم حيث التقاه في حضور المدبر العام الاب طوني فخري، وامين سر الرهبنة الاب ميشال بو طقة وعدد من الرهبان.

وتناول كنعان الغداء الى مائدة الدير، وجرى عرض للاوضاع العامة وملفات تهم الرهبنة والمجتمع الذي تعنى به على مختلف الصعد.

وقال كنعان عقب الزيارة "ان الرهبانية المارونية ومؤسساتها الروحية والاجتماعية والتربوية في لبنان وخارجه تشكّل احد المداميك الاساسية في هذا الوطن والمجتمع، ومن واجب الدولة الوقوف الى جانبها وتأمين كل مستلزمات استمراريتها في رسالتها عموماً، والتربوية منها خصوصاً".

اضاف " لقد بحثت مع قدس الاباتي مواضيع ذات صلة، واتفقنا على المتابعة لتأمين الحلول المطلوبة في عدد من المسائل، بالتعاون مع المعنيين بها".