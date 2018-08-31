جامعة آل يحشوشي كرمت عمداءها

A + A -

كرّمت الهيئة الإداريّة لجامعة آل يحشوشي برئاسة عضو مجلس. بلدية. بيروت الأستاذ إيلي يحشوشي، عمداء العائلات في الجامعة، هدى وديع يحشوشي وإيزابيل يوسف اليحشوشي ووديعة ألياس يحشوشي وميلاد انطون اليحشوشي، ومنحهم درع الجامعة، وذلك في العشاء الثاني الحاشد للجامعة، ( التي تضم عائلات اليحشوشي ويحشوشي) عشاءها السنوي الثاني، الذي باركه الأب ناجي يحشوشي بصلاة لإعطاء الجائعين خبزًا وفرحًا. وبعد كلمة ترحيب لأمين سرّ الجامعة الأستاذ ناجي اليحشوشي ، ألقى رئيس الجامعة الأستاذ إيلي يحشوشي، كلمة تحدث فيها عن الجامعة وأهدافها ودورها ورؤيتها، التي تصبّ في خدمة لبنان والمجتمع والعائلة. وقدّم عرضًا مفصلاً للمشاريع والنشاطات التي نفذتها اللجنة منذ تأسيس الجامعة، واعدًا بالمزيد.



وقالً: أردنا لجامعتنا أن تجمع لا أن تفرّق، ولأننا نرى في الإتحاد قوّة،وبهذا الشعار عملنا وسنبقى نعمل.