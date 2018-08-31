الحريري: أفضّل بوتين على الأسد

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اعتبر الرئيس المكلف سعد الحريري أن اختلافه الأيديولوجي مع “حزب الله”، لا يعني عدم إمكان عملهما معا من أجل الصالح العام للبلاد.



وقال الحريري في مقابلة مع يورونيوز: “لدينا اختلافاتنا السياسية مع “حزب الله” وهم يعلمون ذلك فهم لن يقبلوا أبداً بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل”.



وعن سوريا، قال الحريري “علاقتي بروسيا وبالرئيس فلاديمير بوتين جيدة جداً، بوتين هو رجل أحترمه كثيراً وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه، أفضل التعامل مع الرئيس بوتين على بشار الأسد”.