living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل ومعوض وعطالله جالوا في الوادي المقدس

31
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في الوادي المقدس، وشارك في الجولة النائبان ميشال معوض وجورج عطالله، سعيد طوق، منسق التيار في قضاء بشري غسان بريص وعدد من الاصدقاء.


بداية، الجولة استراحة صباحية في واحة عصام فارس للرسالة والتراث فاطلاع على معالم موقع حديقة البطاركة وأبنيته وشرح من مدير الموقع الزميل جورج عرب عن الانشطة الثقافية المتصلة بتراث الوادي المقدس التي تحققها رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث وآخرها الاعلان عن بيت الذاكرة والاعلام الذي سيضع البطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي حجره الاساس في 12 أيلول المقبل. ومحطات سمبوزيوم الوادي المقدس وأبرزها حاليا محطتا حقبة قنوبين واعلان دولة لبنان الكبير. كما شرح رئيس نادي الديمان انطوان فرنسيس، ابرز الاحداث التاريخية التي عرفها الموقع كما اوردها في روايته الاخيرة "العاصية".


ثم جال الجميع داخل حديقة البطاركة واطلعوا على تماثيل البطاركة التي ستنزاح الستارة عن ثلاثة منها في احتفال 12 ايلول المقبل هي للبطاركة مار يوحنا مارون ويعقوب عواد ويوسف التيان. ومن الحديقة نزولا الى موقعي برج القرن ومطل الوادي المشرف مباشرة على دير سيدة قنوبين. ومن هناك رافق الخوري حبيب صعب خادم رعية وادي قنوبين الوفد الى عمق الوادي مرورا بمغاور الرواديف والبطرك وقرنة البصلة الى كنيستي سيدة الكرم ومار سمعان، فالى طاحون قنوبين على مجرى نهر قاديشا صعودا الى الكرسي البطريركي في دير سيدة قنوبين ومزار القديسة مارينا.


وقدم الوزير باسيل تقديره لـ"العناية التي يوليها البطريرك الراعي لموقع الوادي المقدس"، آملا "تطوير شبكة الاهتمام بهذا الموقع خدمة لابنائه الذين صنعوا تراثه، وحفاظا على هذا التراث الروحي والوطني الثمين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout