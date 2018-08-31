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حسن يعقوب: كما انتصرنا في إسقاط مؤامرة التغييب سننتصر في كشف الحقيقة

31
AUGUST
2018
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لمناسبة الذكرى الأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين عقد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب مؤتمرا صحفيا تحت شعار "نهج وتضحية" في دارة الشيخ محمد يعقوب في بدنايل بحضور حشد من فاعليات منطقة البقاع حيث أكد يعقوب ان السنن التاريخية والإلاهية تثبت ان سنة الاربعون نهاية حقبة و بداية مرحلة ومسار جديد واليوم اربعون سنة انقضت على جريمة العصر والتاريخ؛  لقد مارسوا الاعتقال السياسي فكانت الفضيحة وسقوط ورقة التوت وظهر افلاسهم وضعفهم ولم يحصدوا الا الخيبة والعار، ثم مارسوا الاغتيال السياسي بالضغط على الناس والتضليل والتشويه وكم الافواه وما غزوة قناة الجديد الا دليلا على الضعف والارباك.
 
يعقوب أكد امام الحضور انهم يستطيعون اعتقالنا واغتيالنا سياسيا وربما جسديا لكنهم لا يستطيعون اخضاعنا ومساومتنا؛
 
لقد ربحنا معركة الرأي العام وباعتدائكم علينا ارتقينا اعلى المنابر واعتقالنا وحصارنا كان ابلغ كلمة وصلت الى قلوب وعقول كل العالم؛ لذلك نقول كما قال الامام موسى الكاظم لسجانه هارون الرشيد
 
كل ما مضى من سجني يوم انقضى من ملكك يوم فلا سجني يدوم ولا ملكك يدوم.
 
كما أكد يعقوب اننا نعلن اسقاط مرحلة ادارة التغييب فلا مجال بعد اليوم للخداع والنفاق فالقضية واضحة؛ فلقد انتهت شرعية الحجج واصبح العالم كله يعرف الحقيقة وكيف مرت الاربعون سنة؛ لقد كنتم تكذبون وتعلمون انكم تكذبون وتظنون أن الناس يصدقون، اليوم تكذبون وتعلمون انكم تكذبون وان الناس لا يصدقون. من جهة أخرى أوضح يعقوب أن موقفنا ثابت فنحن خارج دائرة ادارة التغييب وخارج لجان التنسيق والمماطلة وسنبقى شهودا على الإفك مهما احتشد المصفقون وكثر الصخب والضجيج؛ وكما انتصرنا في اسقاط مؤامرة ادارة التغييب سوف ننتصر في كشف كل الحقيقة للراي العام ورغم نفاق اربعون عاما سيظهر الحق ويزهق الباطل.
 
في الختام وفي إطار متوازي أشار يعقوب ان عدم استخراج المعلومات من هنيبعل القذافي وهو بيد القضاء منذ حوالي ٣ سنوات وتحويلها الى اجراات قضائية هو طمس للحقيقة والتزام في تجميد القضية وفي هذا الاطار فأن كل من شارك وحرض وتواطأ وسكت على اذيتنا واعتقالنا والاعتداء علينا وتشريد عائلتنا سيتلبسه العار وسيكون في نفس منزلة القذافي.
 
 
 
ملخص المؤتمر الصحفي في شريط الفيديو المرفق ربطا ومدته دقيقتين. يرجى عرضه في نشرات الأخبار القادمة وعلى المواقع الإلكترونية. بعض الصور مرفقة ايضا.
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