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الأسبوع الإسباني Féria La يُفتتح في "كازينو لبنان" بحضور السفير الإسبانيّ !

31
AUGUST
2018
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بالتعاون مع السفارة الإسبانيّة في لبنان وتحت رعايتها وبحضور السفير الإسباني في لبنان خوسي ماريا فيرّي وعقيلته اللبنانيّة الأصل جمانة طراد وأعضاء السفارة الإسبانيّة، نائب كسروان الفتوح شوقي الدكّاش، الوزير السابق زيّاد بارود، رئيس مجلس إدارة- مدير عام "كازينو لبنان" رولان الخوري وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة "إنترا" الدكتور محمد شعيب، نقيب المحرّرين الياس عون وأمين سرّ النقابة جوزيف القصّيفي، رئيس إقليم كسروان - الفتوح الكتائبيّ شاكر سلامة، أمين عام نقابة أصحاب الفنادق وديع كنعان، أمين عام إتحاد المؤسسات السياحيّة جان بيروتي، نقيب أصحاب مكاتب السفر جان عبّود، نقيب الأدلاء السياحييّن هيثم فوّاز وحشد من الإعلاميّين ونخبة من المجتمع الراقي، إفتتح "كازينو لبنان" الأسبوع الإسباني Féria La  بحفل عشاء فخم على "الترّاس الصيفيّ" للكازينو. 
 
حافظ : إستقدمنا نخبة فنّ الطبخ والإستعراض 
النشيد الوطني اللبنانيّ بداية، تلاه النشيد الوطنيّ الإسبانيّ وكانت بعدها كلمة لمديرة قسم التسويق في الكازينو لارا الخوري حافظ عرضت فيها بعضاً من تاريخ إسبانيا العريق هذه الدولة الأوروبية المنفتحة على المتوسّط بسبب جغرافيتها وتاريخها وثقافتها وتأثيرها المتبادل الذي نتج عنه تراثًا مشتركًا مع العالم العربيّ على حدّ تعبيرها.
 
وشدّدت حافظ على رغبة الكازينو في نقل نكهة هذا البلد الى لبنان حتى الثامن من ايلول، من خلال الحرص على إستقدام نخبة إسبانيا في عالم الطبخ المتمثل بالشيف روبين أرنانز الحاصل على نجمة "ميشلان" الى جانب نخبة عالم الترفيه والإستعراض من خلال فرقة Sevilla Flamenco .
 
وختمت حافظ:" بالنيابة عن مدير عام كازينو لبنان وأعضاء مجلس الإدارة، الذين نعمل وإيّاهم على بث نفس جديد في هذه المؤسسة التي كانت وستبقى الوجهة السياحية الرئيسية للبنان، أرحّب بكم متمنيّة لكم أمسية رائعة مزدانة بألوان إسبانيا الفاتنة". 
 
فيرّي: العديد من الأطباق الإسبانيّة من أصلٍ عربيّ
من ناحيته، شكر السفير الإسباني في لبنان خوسي ماريا فيرّي في كلمة ألقاها كازينو لبنان على مشاركته تراث إسبانيا بخاصة المطبخ الإسباني المتنوّع الذي يختلف داخل حدود إسبانيا بسبب تنوّع تاريخ هذا البلد. وإذ دعا اللبنانيين الى زيارة بلاده لتذوّق أشهى الأطباق، لفت الى الشبه الكبير بين بعض الأطباق الإسبانيّة والأطباق العربيّة مشيرا الى أنّ 16% من صادرات إسبانيا الى لبنان تتصل بالقطاع الزراعي. وشكر فيرّي في الختام إدارة كازينو لبنان على هذه الفرصة على حدّ قوله، أملا بإستمرار العمل المشترك بين الكازينو والسفارة الإسبانيّة. 
 
ثمّ أمتعت فرقة Sevilla Flamenco الحضور بلوحاتٍ راقصة جمعت بين الرقص التقليديّ والفلامنكو والرقص المعاصر وتفاعلَ معها الجمهور غناء ورقصاً. وتذوّق الحضور أشهى الأطباق المحضّرة على يد الشيف المبدع روبين أرنانز. وفي ختام الحفل -الذي  نقل بالفعل أجواء إسبانيا بكل نواحيها الى خليج جونيه- تمّ قطع قالب الحلوى للمناسبة وسط الألعاب الناريّة التي أضافت إبهاراً وجمالاً على روعة المكان وحرارة المناسبة.
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