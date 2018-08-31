سركيس سركيس: مهما حاولوا لن اختلف مع التيار

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يحاول بعض الاعلام دس أخبار ومعلومات مضلِّلة عن المرشّح السابق للانتخابات النيابية في المتن الشمالي الشيخ سركيس سركيس... مستعينا بمصادر من التيار العوني يدّعي بأنها رفيعة المستوى لذا يهم المكتب الإعلامي للشيخ سركيس التأكيد أنه لولا تحالف التيار الوطني الحر معه في الانتخابات الأخيرة لكان التيار العونيّ خسر نائباً من كتلته المتنية...

كما يهم المكتب التوضيح أن المسؤولين في التيار الوطني الحر يعرفون جيّدا دور الشيخ سركيس في الانتخابات الماضية، وكيف أن الحاصل الرابع تأمن بفضله...

وما المصدر العوني الرفيع الا بعض الحسودين والمغرضين الذين باتوا مكشوفين للتيار قبل الشيخ سركيس..

وأخيرا يهيب الشيخ سركيس بالإعلام عدم الانجرار خلف أي خبر قبل التأكد من صحته...