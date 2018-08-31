النائب الفرنسيّ غويندال رويار بعد زيارته العميد روكز: أكدنا استمرار فرنسا بدعم الجيش اللبناني

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التقى النائب العميد شامل روكز في مكتبه في ساحل علما النائب الفرنسيّ غويندال رويار الذي قال بعد اللّقاء: "أزور النائب روكز بصفتي نائب عضو في لجنة الدفاع والقوّات المسلّحة وقد أكّدت له دعم فرنسا للجيش اللّبنانيّ كون النائب روكز كان قائدا لفوج المغاوير وكونه عضوا في لجنة الدفاع البرلمانيّة وبالتالي انّ هذا الموضوع يعنيه كما يعنيني. كما أتيت بصفتي رئيس مجموعة دعم مسيحييّ الشرق في الجمعيّة الوطنيّة في فرنسا وتباحثنا في وضع المسيحييّن في لبنان وفي الشرق الأوسط وسبل التعاون بين فرنسا ولبنان للمساهمة في تحسين وضع المسيحييّن في المنطقة".

وختم بالقول: "وجّهت دعوة للنائب روكز لزيارة فرنسا للقاء الضباط الفرنسييّن ولبحث مشاريع مشتركة خصوصا في مجال الزراعة وفي مجال الحفاظ على البيئة".