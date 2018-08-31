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هذا ما اشترطه مارسيل غانم على الـ "mtv"!

31
AUGUST
2018
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زكية الديراني


مع إنضمام مارسيل غانم إلى قناة mtv لتقديم برنامج سياسي يحمل إسم «صار الوقت»، كان الجميع يتوقّع تجميد إطلالة وليد عبود الذي يطل في برنامج «بموضوعية» ويستقبل أسبوعياً مجموعة سياسيين للوقوف على الأحداث الآنية.

فقد أجمع المتابعون على أن جلوس غانم على كرسي الحوارات السياسية سيؤدي إلى «التضحية» بحضور عبّود أمام الكاميرا. مع العلم أن الأخير تولى مهام «بموضوعية» منذ تسع سنوات تقريباً. في هذا الإطار، ودّع عبود المشاهدين بالحلقة الأخيرة من «بموضوعية»، وشكر القائمين على الشاشة المحلية وفريق عمله. بأسلوب شاعري مليء بالعواطف والمدح بعائلة المرّ، قال الاعلامي: «الليلة أقلب صفحة، وبعد أسابيع قليلة أفتح صفحة جديدة. ما أحلى النهاية حين تتحول بداية جديدة. لذا لن أودّع بل سأختم الحلقة الاخيرة كما كنت أختم كل حلقة: أصدقائي المشاهدين موعدنا يتجدّد، فإلى اللقاء».


في التفاصيل، أنه مع إلتحاق غانم بفريق mtv لتولّي برنامج سياسي بعدما عمل قرابة 23 عاماً في قناة lbci، كان شرطه الاساسي أن يستقبل هو في برنامجه السياسيين من الصفّ الأول ومحاورتهم بطريقته الخاصة. بالفعل، أعلنت القناة أخيراً في مؤتمر صحافي عقدته عن تفاصيل برنامج «صار الوقت»، معلنة عن بدء العدّ العكسي لإنطلاقته على mtv، ويتضمّن حوارات مع سياسيين لبنانيين، إضافة إلى فقرات أخرى من وحي المشاكل التي تعترض المواطن اللبناني. هكذا، وجد عبود نفسه مجبراً على ترك عمله التلفزيوني السياسي، ليحل مكانه غانم ويتولى وحده دفّة البرامج السياسية على شاشة المرّ.


في المقابل، بدأت المحطة تحضير برنامج حواري لعبود يستقبل فيه شخصيات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية ويجول معها في حوار عن سيرة حياتها. العمل سيكون أشبه بحوار وجهاً لوجه، بعيداً عن تعقيدات السياسة ومشاكلها.

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