رئيس الجمهورية في الذكرى الأربعين لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه: قامة وطنية ناضلت لرسالة التعايش وما أحوجنا اليوم إليه عنواناً للتلاقي والانفتاح

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حيَّا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذكرى السنوية الأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، واصفاً الإمام الصدر بالقامة الوطنية التي ناضلت في سبيل وحدة لبنان ورسالة التعايش فيه.

وأكد الرئيس عون أن الإمام المغيب، جمع في شخصه رحابة رجل الدين، وعمق الفيلسوف، واندفاع السياسي في خدمة شعبه ووطنه، وعنفوان المدافع عن أرضه، لينحاز إلى خدمة الفقراء وحقهم بالتعليم والحياة الكريمة. واضاف: " ما أحوجنا اليوم إلى وجوده على الساحة الوطنية، ليشكل مصدر إلهام في الحياة السياسية، وعنواناً للتلاقي والانفتاح والغيرة على مصالح الشعب".