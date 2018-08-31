منع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلي:

بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، سيُقام بتاريخ اليوم 31/8/2018 مهرجان شعبي كبير في محلّة رأس العين – بعلبك.

لذلك، سيتم منع مرور الشاحنات بمختلف أنواعها، على طريق عام ضهر البيدر بإتجاه بعلبك وبالعكس، وذلك اعتباراً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 20.00 من التاريخ المذكور أعلاه.

يرجى من سائقي الشاحنات أخذ العلم، وعدم سلوك الطريق المذكور خلال الفترة المحدّدة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.