النيابة العامة أبقت الصحافي صالح رهن التحقيق بدعوىٍ مقدمة من جعجع

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حضر الصحافي الزميل عباس صالح عند الرابعة عصر أمس الخميس الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، حيث ادلى بإفادته بشأن الدعوى التي اقامها عليه رئيس خزب القوات اللبنانية سمير جعجع.



وبعد الاستماع الى افادة صالح بشكوى القدح والذم المقامة ضده قرر المدعي العام زاهر حمادة تركه رهن التحقيق على ان يعاد الاستماع اليه مجددا في مكتب المعلوماتية الخميس المقبل ليتخذ القرار بشأن الدعوى.



هذا وتساءلت اوساط نقابية واعلامية وقانونية عن خطوة الاستماع الى صالح لدى الضابطة العدلية علما انه صحافي مسجل في الجدول النقابي ويخضع للقوانين الخاصة التي تمنع الاستماع الى الصحافي الا في القضاء وخاصة فيما يتعلق بقضايا التعبير عن الرأي باعتبارها من صلب اعمال الصحافي.