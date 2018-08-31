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دار الفتوى تحذر من المسّ بمقام وصلاحيات رئاسة الحكومة

31
AUGUST
2018
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استرعت الانتباه مواقف صادرة من دار الفتوى أمس تُجدّد الدعم والتأييد لمهمة الرئيس الحريري في تأليف الحكومة، وسط التنبيه في المقابل من مغبة المسّ بمقام وصلاحيات رئاسة الحكومة.

في هذا الإطار، وبينما نقل زوار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تشديده على «التمسك بالوحدة الوطنية والتزام المحافظة على مقومات العيش المشترك والمساهمة الفاعلة في إسراع تشكيل حكومة مصلحة لبنان العليا»، أعلن النائب السابق عمر مسيكة باسم مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي من دار الفتوى «دعم الرئيس الحريري بقوة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتوازنة بعيداً عن صلاحيات أو أعراف أو تفاسير أو فتاوى مستجدة في وثيقة الوفاق الوطني أو الدستور، بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على ضمان التوازنات الوطنية خارج دائرة الاستئثار أو فرض الشروط المُحكمة».

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