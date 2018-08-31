أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 آب 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أممية معنية بالتقرير الخاص بحقوق الإنسان في اليمن إنّ الحملة التي تشنّها السعودية والإمارات على التقرير لذكره الجرائم المرتكبة بحق الأطفال من التحالف الذي يخوض الحرب ضدّ اليمن، ووصفها بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، يتعرّض لحملة شبيهة بتلك التي لاقاها تقرير سابق وانتهى الأمر بحذف الفقرات التي تدين السلوك الوحشي للسعودية وحلفها مقابل قيام دول الخليج بتمويل بعض الأنشطة التي يطلبها الأمين العام للأمم المتحدة، ودعت المصادر الجمعيات الحقوقية لحملة مضادّة حماية لحقوق الإنسان.

المستقبل: يقال

إن ديبلوماسيين يشيرون إلى اتصالات ومشاورات عربية تجري بين الدول الفاعلة في الجامعة العربية من أجل صدور موقف واضح حول الوضع في سوريا في مقررات الدورة الـ 150 للجامعة في أيلول المقبل.

اللواء: أسرار

لغز

عمَّم رئيس حزب وسطي على كوادره، عدم التطرّق إلى أي شأن يتعلق بالحكومة، وحصر التعبير عن الموقف برئيس التكتل، وأحد الوزراء فقط!



غمز

ابتعد أكثر من وزير في حكومة تصريف الأعمال عن المشهد السياسي، قبل اعتبار الحكومة مستقيلة، وهم لا يزالون مستمرين في ابتعادهم!



همس

تخوف مصدر شبه رسمي من أن يكون تحريك تشكيل لجنة إعادة النازحين عنصراً من عناصر التجاذب الجديد.



النهار: أسرار الآلهة



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لا تزال ملفّات تزوير وكالات لبيع أراض في البقاع الغربي وراشيا قيد التحقيق من دون الاعلان عن الاجراءات المتّخذة بحق مرتكبي التزوير...



تعثر المبادرة الروسية

يظهر تعثّر المبادرة الروسيّة لعودة النازحين إلى سوريا حجم التعقيدات التي تواجهها دوليّاً وإقليميّاً قبل الداخل السوري الذي لم يقدم لها تسهيلات....

الجمهورية: أسرار

ضغط

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة تكتل نواب إحدى الطوائف المستبعدة أسماؤهم من التوزير الحكومي إلى دولة إقليمية تهدف للضغط على بعض المسؤولين المؤثرين على عملية تأليف الحكومة.

علاقة

يتردّد أن مستشاراً بارزاً عاد للقاء مرجعية أساسية وبشكل شبه دوري بعد فترة من الإنقطاع.

نفي

شخصية في «8 آذار» نفت أي سعي لإيجاد بديل من الحريري وقالت إذا «شِلناه مين البديل؟».