إطلالة للحريري وهذا ما سيتطرق اليه

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يطل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الساعة التاسعة من مساء اليوم عبر قناة «euronews» حيث سيتطرق في محور حديثه إلى آخر المستجدات الإقليمية، كان قد عقد سلسلة لقاءات أمس في «بيت الوسط» وضعتها مصادر حكومية لـ«المستقبل» في إطار «استكمال مشاورات الساعات الماضية» والتي كان قد برز منها اجتماعه مساء الأربعاء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أن يواصل الحريري لقاءاته ومشاوراته مع مختلف الأفرقاء المعنيين بالتشكيلة الحكومية بما يشمل «التيار الوطني الحر»، فضلاً عن التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون لوضعه في أجواء ونتائج جولة المشاورات الحاصلة.