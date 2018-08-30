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الرئيس عون مستقبلاً سليم صفير على رأس فريق بنك بيروت: للابتعاد عن المخدرات

30
AUGUST
2018
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خلال استقباله رئيس مجلس ادارة بنك بيروت سليم صفير مع فريق بنك بيروت بطل لبنان لكرة الصالات ، هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الفريق بالانجاز الذي حققه، منوها بالدعم الذي يقدمه صفير وبنك بيروت لتشجيع الرياضة والمؤسسات الانسانية مثل الصليب الاحمر اللبناني والمؤسسات الجامعية وغيرها. وتمنى الرئيس عون ان يحقق لبنان المزيد من الانتصارات وان يثابر الشباب اللبناني على الرياضة ليس فقط لتحقيق الانتصارات الرياضية التي ترفع اسم لبنان عاليا، بل كاسلوب حياة يحصنهم ضد الافات الاجتماعية الخطيرة، وابرزها المخدرات التي تدمر مستقبل الشباب والتي سيواصل العمل على مكافحتها وانزال اشد العقوبات بحق مروجيها والمتاجرين بها. 

وقال الرئيس عون مخاطبا فريق نادي بيروت بطل لبنان: " وصيتي اليكم ومن خلالكم الى الشباب اللبناني ان تبتعدوا عن المخدرات لان ضحاياها في العالم باتوا اكثر بكثير من ضحايا الحروب"

الرئيس عون دعا الشباب اللبناني الى المثابرة على الرياضة، ليس فقط لتحقيق الانتصارات الرياضية التي ترفع اسم لبنان عاليا، بل كاسلوب حياة يحصنهم ضد الافات الاجتماعية الخطيرة وابرزها المخدرات لاسيما وان الرياضة توفر لهم مناعة وقدرة على المواجهة.

الفريق الذي اهدى رئيس الجمهورية الميدالية البرونزية التي فاز بها المنتخب اللبناني في بطولة آسيا التي اقيمت في اندونيسيا، استمع ايضا الى كلمة صفير شدد فيها ان فريق "بنك بيروت" للفوتسال، بطل لبنان، تمكن بجهود لاعبيه، وتصميم مدربيه ورعاية جهازه الاداري ان يحقق هذا الانجاز الكبير في البطولة العالمية، امام دول تزيد مساحتها عن مساحة لبنان عشرات الاضعاف، ويزيد عدد سكانها عنه اكثر من عشرات المرات وهو دليل اضافي على ان هذا الشعب هو بالفعل شعب عظيم".

وتسلم رئيس الجمهورية قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 1 

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