الرئيس عون استقبل النائبين ميشال ضاهر وسليم عون وأبدى اهتمامه الكامل ودعمه للمشاريع الانمائية والبيئية في القضاء

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استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري صباح اليوم،النائبين ميشال ضاهر وسليم عون.

وتمنّى النائبان ضاهر وعون على فخامته العمل للاسراع في استكمال الأعمال على اوتوستراد ضهر البيدر . وطريق ترشيش زحله التي أصبحت تعتبر "طريق الموت" لأهالي المنطقة.

كما عرضا معه للمشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة وضرورة مدّ شبكات الصرف الصحّي ومحطّات التكرير للحدّ من تلوّث نهر الليطاني.

الى ذلك أطلعاه على اللقاء النيابي الذي سينعقد في مجلس النواب يوم الاثنين في الثالث من أيلول المقبل، والذي يضم 23 نائباً من محافظة البقاع، لبحث البنى التحتية فيها.

وقد أبدى الرئيس اهتمامه الكامل ودعمه للمشاريع الانمائية والبيئية في القضاء.