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اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين: لن نقبل باحتكار التمثيل السني من قبل المستقبل

30
AUGUST
2018
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عقد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين اجتماعا، في مجلس النواب، وضم النواب: عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية، قاسم هاشم، فيصل كرامي وجهاد الصمد.

سكرية
وبعد الاجتماع، قال سكرية: "في اجتماع اللقاء التشاوري للنواب السنة تم التأكيد على المواقف الثابتة والسابقة وهي الدعوة لحكومة وحدة وطنية وان تبنى وفق معايير محدده وتأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات تحديدا بالنسبة للطائفة السنية".

وتابع: "كان تيار "المستقبل" يعتبر انه المثل الوحيد للطائفة السنية ولا احد غيره يمثلها واي قرار لا يوافق عليه هو غير ميثاقي وهذا طرحه سابقا مع تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، الان هناك عشرة نواب من خارج تيار "المستقبل" نالوا 40% من اصوات الطائفة السنية وليس من الاصوات غير السنية ولهم الحق في التمثيل والتيار ليس له الحق ان يحتكر تمثيل الطائفة السنية، فنحن نؤكد على هذا الموقف وعلى حق هؤلاء النواب التمثيل في الحكومة وتمثيلا للقاعدة الشعبية التي انتخبته وهذا الموقف الثابت الذي نلتزم به ونطالب به وندعو للاسراع بتشكيل الحكومة وعدم التباطوء والتلكؤ في تشكيلها لاعتبارات لا نعرف هل هي اعتبارات اقليمية ام دولية وما الى ذلك". 

وطنية
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