الرئيس عون متسلما من فريق بنك بيروت ميدالية بطولة آسيا لكرة الصالات (الفوتسال): ثابروا على الرياضة كاسلوب حياة يحصنكم ضد الافات الاجتماعية وابرزها المخدرات

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشباب اللبناني الى المثابرة على الرياضة، ليس فقط لتحقيق الانتصارات الرياضية التي ترفع اسم لبنان عاليا، بل كاسلوب حياة يحصنهم ضد الافات الاجتماعية الخطيرة وابرزها المخدرات لاسيما وان الرياضة توفر لهم مناعة وقدرة على المواجهة.



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس ادارة بنك بيروت الدكتور سليم صفير مع فريق بنك بيروت بطل لبنان لكرة الصالات (الفوتسال) الذي اهدى رئيس الجمهورية الميدالية البرونزية التي فاز بها المنتخب اللبناني في بطولة آسيا التي اقيمت في اندونيسيا.

والقى الدكتور صفير كلمة قال فيها:



"شرفتمونا باستقبالنا اليوم، ونحن بدورنا لنا الشرف بان نهديكم الانتصار الكبير الذي حققه لبنان للمرة الاولى في تاريخ هذه البطولة باحرازه الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لرياضة كرة الصالات (الفوتسال). ان فريق "بنك بيروت" للفوتسال، بطل لبنان، تمكن بجهود لاعبيه، وتصميم مدربيه ورعاية جهازه الاداري ان يحقق هذا الانجاز الكبير في البطولة العالمية، امام دول تزيد مساحتها عن مساحة لبنان عشرات الاضعاف، ويزيد عدد سكانها عنه اكثر من عشرات المرات. وهو دليل اضافي على ان هذا الشعب الذي تعرفه جيدا هو بالفعل شعب عظيم".



وختم بالقول: "نحن، كرعاة لفريقنا، رغبنا بوضع الانتصار التاريخي في عهدتكم، وان نقدم لكم ميدالية النصر على امل ان يتمكن لبنان، وبرعاية الوزارات المعنية، من ترسيخ حضوره الفاعل في آسيا في المستقبل القريب، ويتبوأ المركز الاول رغم حداثة علاقتنا بهذه الرياضة".



ورد الرئيس عون مهنئا الفريق بالانجاز الذي حققه، منوها بالدعم الذي يقدمه الدكتور صفير وبنك بيروت لتشجيع الرياضة والمؤسسات الانسانية مثل الصليب الاحمر اللبناني والمؤسسات الجامعية وغيرها. وقال: اهنىء الفريق على نجاحه الرياضي متمنيا ان يحقق المزيد من الانجازات. لقد كانت السنة الجارية سنة خير على لبنان رياضيا من خلال البطولات التي حققتها الفرق والمنتخبات اللبنانية في مختلف الالعاب الرياضية، واتمنى ان يحقق لبنان المزيد من الانتصارات وان يثابر الشباب اللبناني على الرياضة ليس فقط لتحقيق الانتصارات الرياضية التي ترفع اسم لبنان عاليا، بل كاسلوب حياة يحصنهم ضد الافات الاجتماعية الخطيرة، وابرزها المخدرات التي تدمر مستقبل الشباب والتي سنواصل العمل على مكافحتها وانزال اشد العقوبات بحق مروجيها والمتاجرين بها. وقال الرئيس عون مخاطبا فريق نادي بيروت بطل لبنان: " وصيتي اليكم ومن خلالكم الى الشباب اللبناني ان تبتعدوا عن المخدرات لان ضحاياها في العالم باتوا اكثر بكثير من ضحايا الحروب".

بعد ذلك، هنأ الرئيس عون اعضاء الفريق فردا فردا وتسلم قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 1 . ورافق الدكتور صفير في الزيارة رئيس لجنة كرة الصالات (الفوتسال) في الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد سيمون الدويهي ورئيس نادي بنك بيروت السيد حكمت البقاعي ومدير العلاقات العامة في البنك انطوان حبيب واللاعبين والاداريين.