الرئيس عون تسلم دعوة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الى مؤتمره في الرباط

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية وثقافية في وقت تابع رئيس الجمهورية التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاتصالات التي تتم على غير صعيد.

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائبين سليم عون وميشال ضاهر، اللذين قدما شكرهما لرئيس الجمهورية على جهوده التي أفضت إلى تنفيذ أعمال طريق المتن السريع، ترشيش، زحلة. ثم أطلعاه على اللقاء النيابي الذي سينعقد في مجلس النواب يوم الاثنين في الثالث من أيلول المقبل، والذي يضم 23 نائباً من محافظة البقاع، لبحث أوضاع البنى التحتية فيها، ومسألة تأهيل طريقي ضهر البيدر وترشيش اللذين يصلان البقاع بالساحل، ومشروع الاوتوستراد العربي وضرورة استكمال تنفيذه، اضافة الى مشكلة تلوث نهر الليطاني.



وفي هذا الاطار،أكد النائبان عون وضاهر لرئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ قرار إزالة التعديات على نهر الليطاني، وخصوصاً تلك التي تؤدي إلى تلويثه بمواد كيميائية سامة، واتخاذ كافة التدابير الأمنية والقضائية بحق الملوثين.



النائب سيمون ابي رميا ووفد العاقورة

واستقبل الرئيس عون في حضور النائب سيمون ابي رميا، رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبه ونائب الرئيس العميد اسد الهاشم والمحامي جيلبير مسعود، ومنسق " التيار الوطني الحر" في قضاء جبيل السيد طوني ابي يونس. وعرض الوفد مع رئيس الجمهورية اخر التطورات المتعلقة بمسألة الحدود بين العاقورة واليمونة، والجهود المبذولة لايجاد الحلول المناسبة لها.



دعوة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

على صعيد آخر، تسلم رئيس الجمهورية دعوة من رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية السيد تييري دو مونبريال Thierry de Montbrial نقلها مستشاره الدكتور رياض ثابت لحضور مؤتمر السياسة العالمية الذي ينظمه المعهد في الرباط ( المغرب) من 26 تشرين الاول المقبل الى 28 منه، ويتناول موضوع الحوكمة العالمية وتطوير المؤسسات الدولية بمشاركة عدد كبير من اصحاب القرار الدوليين.

وكانت مناسبة تم خلالها التداول في الطلب الذي قدمه الرئيس عون الى الامم المتحدة لجعل لبنان مركزا لحوار الاديان وامكانية طرح هذا الطلب على المؤتمر في الرباط. ونوه الرئيس عون بالدور الذي يلعبه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ورئيسه من خلال المؤتمرات التي يعقدها دوريا في فرنسا وخارجها.



الجامعة الحديثة للادارة والعلوم M.U.B.S

وفي قصر بعبدا، وفد من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم M.U.B.S برئاسة الدكتور حاتم علامي رئيس مجلس الامناء في الجامعة الذي القى كلمة عرض فيها للنشاطات الاكاديمية والثقافية التي تقوم بها الجامعة منذ تأسيسها قبل 18 عاما والدور الذي تلعبه في مجال تنظيم مؤتمرات للعمل الاجتماعي.



ونوه الرئيس عون بدور الجامعات في لبنان وما تقدمه من معرفة للشباب، مركزا على اهمية تنوع الثقافات والحضارات، وداعيا اصحاب المؤسسات الجامعية الى تطوير المفاهيم الوطنية والعلمية لمواكبة العصر.