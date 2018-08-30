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بالصور - نائب لبناني يستبدل العلم اللبناني بآخر سعودي؟!

30
AUGUST
2018
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أعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة “المستقبل” النائب عثمان علم الدين في بيان، عن ان “أحد المواقع الأخبارية عمد، صباح اليوم، إلى نشر خبر وصورة تظهر العلم السعودي في مكتب النائب علم الدين ” تحت عنوان “نائب يستبدل العلم اللبناني بآخر سعودي”.


وتابع البيان “يهم المكتب الاعلامي للنائب علم الدين أن يوضح أن ما ظهر في الصورة المنشورة هي زاوية واحدة من مكتب النائب علم الدين، وهي صورة وزعت مع خَبر إعلامي عن لقاء مع بلديات المنية منذ 3 أيام، وبالتالي لم تظهر كل زوايا المكتب الذي يتزين بالعلم اللبناني وعلم “تيار المستقبل” في جانب منه، كما بعلم المملكة العربية السعودية الذي نتشرف به، انطلاقاً من كوننا نكن للمملكة كل المحبة والاحترام والتقدير، لوقوفها الدائم الى جانب لبنان في كل الازمان”.


وأضاف البيان “بناءً عليه، نتمنى على المواقع الإخبارية توخي الدقة في الاجتهاد أو التعليق على أي خبر أو صورة، وتقصي الحقيقة كاملةً، بدل نشر اخبار على قاعدة “لا إله ..” من دون “إلا الله”. كما نرفق لكم مع البيان صورتين للمكتب تظهر العلم اللبناني وعلم “تيار المستقبل” في جانب منه، والعلم في السعودي في جانب آخر”.

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