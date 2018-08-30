سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية للوزير باسيل: السفير زاسبكين: موضوع عودة النازحين في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال والتي تؤيدها القيادة اللبنانية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين الذي قال بعد اللقاء:" استكمالا لمفاوضات الوزير باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مؤخرا في موسكو، وفي ضوء الأوضاع والمستجدات في المنطقة، بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا موضوع عودة النازحين في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال والتي تؤيدها القيادة اللبنانية. وبحثنا في موضوع تأسيس اللجنة لهذا الهدف، وما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا. وقد أشرت الى ضرورة التواصل السوري- اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين."

تابع زاسبكين:" كما بحثنا في القضايا العملية للتعاون الثنائي بين روسيا ولبنان في المجالات الاقتصادية وافكار الوزير باسيل حول إيجاد منطقة تواصل وحوار بين الأديان والحضارات في المشرق، سيما وان لبنان منصة للنشاطات الإقتصادية خصوصا في مجال إعادة الإعمار في سوريا وفي كل المنطقة على اساس خبرته وامكانياته في هذا المجال".

وعن تجميد المبادرة الروسية لأنها لم تحظَ بتأييد المجتمع الدولي، تحديدا من قبل الولايات المتحدة الاميركية، وعن كيفية الحصول على الدعم لهذه المبادرة؟

قال زاسبكين:" هذه المبادرة هي استراتيجية شاملة ومفتوحة أمام الجميع للمشاركة، و مطروحة ليس لإبراز الدور الروسي فقط ، والأساس هو قرار سوريا وموقفها وجهودها. أما الآخرون بمن فيهم روسيا فهم يساعدون، كذلك هناك الأطراف التي تؤيد هذه المبادرة منذ طرحها. أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الاميركية فنحن نتمنى ان تؤيد المبادرة واذا كان موقفها سلبيا فهذا لا يعني انه علينا ايقاف هذه المبادرة وهذا لن يحدث. نحن يجب ان نعمل يوميا ونتعاون مع الراغبين في ذلك".

وتوقع زاسبكين ان يتم تشكيل اللجنة في الايام المقبلة كاشفا ان الوزير باسيل أبلغه انه قد أنجز كل المعاملات فيما يخص وزارة الخارجية وهناك اتصالات تجري مع الآخرين.

اللواء ابراهيم

والتقى الوزير باسيل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم .

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان

كما التقى الوزير باسيل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيلا دايلر كارديس التي أعلنت بعد اللقاء ان البحث تناول التحضيرات الجارية لانعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل. وناقشنا ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701 و التمديد للتفويض لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) إضافة الى الأوضاع في المنطقة.

سفير بلجيكا

ومن زوار الوزير باسيل اليوم سفير بلجيكا لدى لبنان ألكس لينرت في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية .