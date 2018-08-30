رؤساء بلديات المتن الاعلى عبّروا لوزير البيئة عن هواجسهم من معمل النفايات في بيت مري

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عون : منفتحون على بدائل جغرافية وتقنية قبل إتخاذ مسار تصعيدي

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم النائب آلان عون على رأس وفد من رؤساء بلديات المتن الاعلى ضمّ رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى رئيس بلدية رأس المتن مروان صالحة، نائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية الشبانية كريم سركيس ، رئيس بلدية قرطاضة ميشال الاسمر ، رئيس بلدية الكنيسة طوني رزق الله ، رئيس بلدية العربانية يوسف رزق الله ، رئيس بلدية جورة أرصون ريمون سعد، نائب رئيس بلدية أرصون نهرا سعد، نائب رئيس بلدية القصيبة ايلي زيدان، عضو بلدية دير الحرف ايلي ابو جودة ومختار زندوقة عادل أسمر وجرى في الاجتماع بحث مشروع إنشاء معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في بيت مري.

بعد اللقاء تحدث النائب عون فقال " تشرّفنا بزيارة معالي وزير البيئة كوفد من رؤساء بلديات المتن الاعلى بمشاركة رئيس الاتحاد ونائبه وناقشنا موضوع معمل النفايات في بيت مري ، وهذه البلديات العشر هي المعنية بشكل أوّلي بإنشاء هذا المعمل لأنها الأقرب الى موقع إنشاء المعمل.نحن اذاً كمتن أعلى في قضاء بعبدا نُعتبر المعنيين الاساسيين بإنشاء هذا المعمل لأنه يُتوقع إنشاؤه في الوادي ، صحيح أنه يقع في مشاع بيت مري إنما عملياً يُنشأ على مدخل بلدات المتن الاعلى التي يسلك طريقها اهالي البلدات ولا يسلك هذا الطريق اهالي بيت مري أو يسلكه قسم قليل.لهذا السبب نحن المعنيون الاوائل وكان حرياً أن يتم التنسيق حول هذا الامر مع بلديات المتن الاعلى المعنية لأن المعمل سيكون على طريقهم يومياً وعلى مدخل بلداتهم، لذلك لا يمكن المرور عليه مرور الكرام من دون أن نكون معنيين بإنشائه وبخياراته سواء بموقعه أو من ناحية تقنياته، ولذلك جئنا وناقشنا مع معالي الوزير كل هذا المسار الذي بدأ ، وعبّرنا عن الهواجس والمخاوف والمخاطر الى حد الاعتراض من معظم البلديات على المسار الذي تسلكه الامور والذي يحتاج الى نقاش مكثّف حول بدائل ، فنحن لسنا ضد فكرة معامل تُنشأ لمعالجة النفايات ونقدّر أن هناك مشكلة كبيرة في البلد وأن هناك معملاً يتم إنشاؤه في بيروت وأن هناك لامركزية معمدة من قبل الحكومة ، هذا شيء جيد ولسنا ضد المبدأ ولا ضد التقنيات بالمطلق ، فنحن وافقنا في مجلس الوزراء على مبدأ معامل تفكك حراري إنما لدينا مشكلة في الموقع ومحيطه وطريقه وكيفية الوصول اليه ، وهنا رفعنا الشكاوى والاعتراضات الى وزير البيئة وإتفقنا معه على مسار سيعيد به النقاش مع بلدية بيت مري ومع الشركة التي تولّت تقييم الأثر البيئي كي تأخذ بعين الاعتبار المخاوف والمخاطر التي عبّرت عنها البلديات ، كما إتفقنا على أنه سيكون لقاء مع بلدية بيت مري والشركة المعنية".

واضاف النائب عون " نحن منفتحون على نقاش بنّاء لايجاد بدائل أكانت جغرافية أم تقنية ولكن اذا كان هناك أفق مسدود في النقاش والحلول سيكون هناك ربما مسار تصعيدي بيننا وبين هذا المشروع ، لهذا السبب مازلنا نفتح الباب في هذه المرحلة بالذات للنقاش البنّاء لايجاد حلول للمواطنين لأزمة النفايات ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذا الموقع هو مدخل لمنطقة لا يجوز أن يتحوّل الى خطر بيئي من جهة وعلى سلامة المرور من جهة أخرى والى مشكلة حقيقية يواجهها اهالي المتن الاعلى ".

وتكلّم رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة قائلاً " نشكر معالي وزير البيئة استقبالنا كوفد من رؤساء البلديات والمخاتير كما نشكر لسعادة النائب آلان عون ترتيب هذا اللقاء ومتابعة هذا الملف الحساس جداً لمعظم اهالي المتن الاعلى.نحن كبلديات متن أعلى مع أي معمل لمعالجة النفايات ضمن الشروط البيئية والصحية المعترف بها قانونياً ، ويهمّنا إنشاء معامل تخفف الكلفة عنا ، فأي معمل اليوم سيعالج الطن بكلفة أقل مما ندفعه اليوم بواسطة مجلس الانماء والاعمار لشركات مثل سيتي بلو أو رامكو أو غيرها نحن نؤيده، إنما هاجسنا الاول كبلدات متن أعلى هو موضوع المرور والمواصلات، فنحن المدخل الوحيد للمتن الاعلى هو طريق المونتيفردي الذي يبدأ من مفرق عين سعادة إنتهاء بحمانا مروراً بحوالى 10 الى 12 بلدة من بينها قرطاضة ورأس المتن ودير الحرف والقصيبة والكنيسة والدليبة والعربانية وزندوقة وأرصون وجورة أرصون، وهذا هو الطريق الوحيد كي يذهب الاولاد الى مدراسهم والطلاب الى جامعاتهم والمرضى الى المستشفى ، وهذا الطريق لا يتسّع الى مئات الشاحنات يومياً وسيتعرقل سير السيارات خلف الشاحنات بسبب الطريق الذي هو عبارة عن أكوُع عديدة وضيقة من الصعب توسيعها بسبب الصخور.واذا وُجد حل من خلال إنشاء طريق لهذا المعمل من جهة بيت مري لا إعتراض لدينا ، أما أن يكون المرور عن طريق المونتيفردي فسيكون عليه اعتراض شديد ".

وتابع صالحة " من الناحية البيئية أعطى وزير البيئة الموافقات لأن المعمل من الناحية البيئية ضمن الشروط ومن أفضل ما يكون.اما كيف يكون التنفيذ ؟ هذا أمر آخر.فلدينا هواجس من أن تكون هناك انبعاثات روائح لأن الوادي قريب جداً لبعضه البعض وهناك قرى تطلّ على هذا المعمل ولكن الهاجس الاساسي هو هاجس المرور والمواصلات.واتفقنا على رفع كتاب خطي الى معالي الوزير في هذا الموضوع واقترح علينا سعادة النائب عون أن نجتمع مجدداً ببلدية بيت مري لنرى امكانية وجود بديل لهذا الطريق ".

وسئل النائب عون طالما ليس هناك اعتراض على مبدأ المعمل بل على موقعه ماذا لو اعترضت بلدة أخرى على اختيار موقع آخر ؟ أجاب " ليس بالضرورة هناك أمكنة قد لا يكون حولها سكن أو طرق اساسية.نحن نتكلم عن مدخل وحيد للمتن الاعلى وشريان رئيسي شُقّ من قبل المرحوم والد رئيس الاتحاد مروان صالحة، وقد عملنا كنواب مع وزير الاشغال السابق غازي العريضي لتوسيعها واقيمت جدران دعم لها ونعمل حالياً على انارتها.وهذا الطريق ولو كان معظمه عقارياً في بيت مري أو قسم منه إنما كل الجهد الذي يُبذَل لتحسينه هو من جانب اهالي المتن الاعلى لأنه الشريان الرئيسي ويقع في أهم الاودية في لبنان والذي يجب الحفاظ عليه ويستأهل تحويله الى محمية وتطويرها بيئياً وليس التفكير في كيفية تحويله الى منطقة صناعية.نحن مع الحلول لمعالجة النفايات ولا يمكن لأحد القول أنا سأرمي النفايات ودبّروا الامور عند غيري.لا نحن ضد هذا المنطق ولذلك وافقنا ضمن الحكومة على إنشاء معامل تفكك حراري ، أما المواقع فليس بالضرورة اذا تمّ إختيار هذا الموقع يفترض بنا القبول به ، فيمكن ايجاد بدائل له ونحن لسنا رفضيين بالمطلق لفكرة إنشاء معامل تفكك حراري أو معالجة لا مركزية ، وبلديات المتن الاعلى درست إمكانية إنشاء معامل لها ، إنما حق الجميع أن يكون لديهم هواجس من جزء منها مرور وجزء منها بيئي ".

وعن امكانية انضمام الى اعتراض النائب حكمت ديب والنائب السابق غسان مخيبر قال عون " ليس الموضوع إنضمام أو لا، نحن هنا بلديات معنية بالاساس بالموضوع ، ولسنا نقفل الباب على الحلول ولا ننطلق لا من خلفية سياسية ولا من خلفية بلدية ولسنا معنيين بأي صراع داخلي قد تكون له خلفيات بلدية أو سياسية داخل بيت مري ، نحن معنيون بهذه البلديات التي على المستوى السياسي تمثّل كل الاطراف.إن الخلفية هي إنمائية بحت ، ومنذ طُرح الموضوع بدأنا النقاش به ، وقد حاولنا لقاء وزير البيئة قبل فترة إنما الظروف والاعياد لم تسمح وقد حصل الاجتماع اليوم ، ونحن آتون من باب ايجاد الحلول وليس فقط من باب الاعتراض ".

وعن الاعتراض على التقنيات قال " كنا في اجتماع للجنة النيابية للدفاع والبلديات وشاركت بلدية بيروت التي عرضت مشروعها لانشاء معمل في الكرنتينا ، في التقنيات اليوم هناك أحدث التقنيات وهناك شركات هامة تتقدم ومن لا تعجبه هذه الشركة يمكنه التعاون مع شركة أخرى، واذا إطلعت على المعامل المعروضة هناك أفضل المعامل الموجودة في المدن وبين البيوت والمستشفيات والمدارس ، فالمشكلة ليست في التقنيات بل بالثقة بالدولة وبالصيانة وهذا موضوع آخر ، ولكن هنا اضافة الى الشق التقني لدينا شق اساسي بالموقع نفتّش عن بدائل له وعن حلول مقنعة وتعالج المخاطر التي نعبّر عنها ".

رؤساء بلديات المتن الاعلى عبّروا لوزير البيئة عن هواجسهم من معمل النفايات في بيت مري عون : منفتحون على بدائل جغرافية وتقنية قبل إتخاذ مسار تصعيديالتقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم النائب آلان عون على رأس وفد من رؤساء بلديات المتن الاعلى ضمّ رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى رئيس بلدية رأس المتن مروان صالحة، نائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية الشبانية كريم سركيس ، رئيس بلدية قرطاضة ميشال الاسمر ، رئيس بلدية الكنيسة طوني رزق الله ، رئيس بلدية العربانية يوسف رزق الله ، رئيس بلدية جورة أرصون ريمون سعد، نائب رئيس بلدية أرصون نهرا سعد، نائب رئيس بلدية القصيبة ايلي زيدان، عضو بلدية دير الحرف ايلي ابو جودة ومختار زندوقة عادل أسمر وجرى في الاجتماع بحث مشروع إنشاء معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في بيت مري.بعد اللقاء تحدث النائب عون فقال " تشرّفنا بزيارة معالي وزير البيئة كوفد من رؤساء بلديات المتن الاعلى بمشاركة رئيس الاتحاد ونائبه وناقشنا موضوع معمل النفايات في بيت مري ، وهذه البلديات العشر هي المعنية بشكل أوّلي بإنشاء هذا المعمل لأنها الأقرب الى موقع إنشاء المعمل.نحن اذاً كمتن أعلى في قضاء بعبدا نُعتبر المعنيين الاساسيين بإنشاء هذا المعمل لأنه يُتوقع إنشاؤه في الوادي ، صحيح أنه يقع في مشاع بيت مري إنما عملياً يُنشأ على مدخل بلدات المتن الاعلى التي يسلك طريقها اهالي البلدات ولا يسلك هذا الطريق اهالي بيت مري أو يسلكه قسم قليل.لهذا السبب نحن المعنيون الاوائل وكان حرياً أن يتم التنسيق حول هذا الامر مع بلديات المتن الاعلى المعنية لأن المعمل سيكون على طريقهم يومياً وعلى مدخل بلداتهم، لذلك لا يمكن المرور عليه مرور الكرام من دون أن نكون معنيين بإنشائه وبخياراته سواء بموقعه أو من ناحية تقنياته، ولذلك جئنا وناقشنا مع معالي الوزير كل هذا المسار الذي بدأ ، وعبّرنا عن الهواجس والمخاوف والمخاطر الى حد الاعتراض من معظم البلديات على المسار الذي تسلكه الامور والذي يحتاج الى نقاش مكثّف حول بدائل ، فنحن لسنا ضد فكرة معامل تُنشأ لمعالجة النفايات ونقدّر أن هناك مشكلة كبيرة في البلد وأن هناك معملاً يتم إنشاؤه في بيروت وأن هناك لامركزية معمدة من قبل الحكومة ، هذا شيء جيد ولسنا ضد المبدأ ولا ضد التقنيات بالمطلق ، فنحن وافقنا في مجلس الوزراء على مبدأ معامل تفكك حراري إنما لدينا مشكلة في الموقع ومحيطه وطريقه وكيفية الوصول اليه ، وهنا رفعنا الشكاوى والاعتراضات الى وزير البيئة وإتفقنا معه على مسار سيعيد به النقاش مع بلدية بيت مري ومع الشركة التي تولّت تقييم الأثر البيئي كي تأخذ بعين الاعتبار المخاوف والمخاطر التي عبّرت عنها البلديات ، كما إتفقنا على أنه سيكون لقاء مع بلدية بيت مري والشركة المعنية".

واضاف النائب عون " نحن منفتحون على نقاش بنّاء لايجاد بدائل أكانت جغرافية أم تقنية ولكن اذا كان هناك أفق مسدود في النقاش والحلول سيكون هناك ربما مسار تصعيدي بيننا وبين هذا المشروع ، لهذا السبب مازلنا نفتح الباب في هذه المرحلة بالذات للنقاش البنّاء لايجاد حلول للمواطنين لأزمة النفايات ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذا الموقع هو مدخل لمنطقة لا يجوز أن يتحوّل الى خطر بيئي من جهة وعلى سلامة المرور من جهة أخرى والى مشكلة حقيقية يواجهها اهالي المتن الاعلى ".

وتكلّم رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة قائلاً " نشكر معالي وزير البيئة استقبالنا كوفد من رؤساء البلديات والمخاتير كما نشكر لسعادة النائب آلان عون ترتيب هذا اللقاء ومتابعة هذا الملف الحساس جداً لمعظم اهالي المتن الاعلى.نحن كبلديات متن أعلى مع أي معمل لمعالجة النفايات ضمن الشروط البيئية والصحية المعترف بها قانونياً ، ويهمّنا إنشاء معامل تخفف الكلفة عنا ، فأي معمل اليوم سيعالج الطن بكلفة أقل مما ندفعه اليوم بواسطة مجلس الانماء والاعمار لشركات مثل سيتي بلو أو رامكو أو غيرها نحن نؤيده، إنما هاجسنا الاول كبلدات متن أعلى هو موضوع المرور والمواصلات، فنحن المدخل الوحيد للمتن الاعلى هو طريق المونتيفردي الذي يبدأ من مفرق عين سعادة إنتهاء بحمانا مروراً بحوالى 10 الى 12 بلدة من بينها قرطاضة ورأس المتن ودير الحرف والقصيبة والكنيسة والدليبة والعربانية وزندوقة وأرصون وجورة أرصون، وهذا هو الطريق الوحيد كي يذهب الاولاد الى مدراسهم والطلاب الى جامعاتهم والمرضى الى المستشفى ، وهذا الطريق لا يتسّع الى مئات الشاحنات يومياً وسيتعرقل سير السيارات خلف الشاحنات بسبب الطريق الذي هو عبارة عن أكوُع عديدة وضيقة من الصعب توسيعها بسبب الصخور.واذا وُجد حل من خلال إنشاء طريق لهذا المعمل من جهة بيت مري لا إعتراض لدينا ، أما أن يكون المرور عن طريق المونتيفردي فسيكون عليه اعتراض شديد ".

وتابع صالحة " من الناحية البيئية أعطى وزير البيئة الموافقات لأن المعمل من الناحية البيئية ضمن الشروط ومن أفضل ما يكون.اما كيف يكون التنفيذ ؟ هذا أمر آخر.فلدينا هواجس من أن تكون هناك انبعاثات روائح لأن الوادي قريب جداً لبعضه البعض وهناك قرى تطلّ على هذا المعمل ولكن الهاجس الاساسي هو هاجس المرور والمواصلات.واتفقنا على رفع كتاب خطي الى معالي الوزير في هذا الموضوع واقترح علينا سعادة النائب عون أن نجتمع مجدداً ببلدية بيت مري لنرى امكانية وجود بديل لهذا الطريق ".

وسئل النائب عون طالما ليس هناك اعتراض على مبدأ المعمل بل على موقعه ماذا لو اعترضت بلدة أخرى على اختيار موقع آخر ؟ أجاب " ليس بالضرورة هناك أمكنة قد لا يكون حولها سكن أو طرق اساسية.نحن نتكلم عن مدخل وحيد للمتن الاعلى وشريان رئيسي شُقّ من قبل المرحوم والد رئيس الاتحاد مروان صالحة، وقد عملنا كنواب مع وزير الاشغال السابق غازي العريضي لتوسيعها واقيمت جدران دعم لها ونعمل حالياً على انارتها.وهذا الطريق ولو كان معظمه عقارياً في بيت مري أو قسم منه إنما كل الجهد الذي يُبذَل لتحسينه هو من جانب اهالي المتن الاعلى لأنه الشريان الرئيسي ويقع في أهم الاودية في لبنان والذي يجب الحفاظ عليه ويستأهل تحويله الى محمية وتطويرها بيئياً وليس التفكير في كيفية تحويله الى منطقة صناعية.نحن مع الحلول لمعالجة النفايات ولا يمكن لأحد القول أنا سأرمي النفايات ودبّروا الامور عند غيري.لا نحن ضد هذا المنطق ولذلك وافقنا ضمن الحكومة على إنشاء معامل تفكك حراري ، أما المواقع فليس بالضرورة اذا تمّ إختيار هذا الموقع يفترض بنا القبول به ، فيمكن ايجاد بدائل له ونحن لسنا رفضيين بالمطلق لفكرة إنشاء معامل تفكك حراري أو معالجة لا مركزية ، وبلديات المتن الاعلى درست إمكانية إنشاء معامل لها ، إنما حق الجميع أن يكون لديهم هواجس من جزء منها مرور وجزء منها بيئي ".

وعن امكانية انضمام الى اعتراض النائب حكمت ديب والنائب السابق غسان مخيبر قال عون " ليس الموضوع إنضمام أو لا، نحن هنا بلديات معنية بالاساس بالموضوع ، ولسنا نقفل الباب على الحلول ولا ننطلق لا من خلفية سياسية ولا من خلفية بلدية ولسنا معنيين بأي صراع داخلي قد تكون له خلفيات بلدية أو سياسية داخل بيت مري ، نحن معنيون بهذه البلديات التي على المستوى السياسي تمثّل كل الاطراف.إن الخلفية هي إنمائية بحت ، ومنذ طُرح الموضوع بدأنا النقاش به ، وقد حاولنا لقاء وزير البيئة قبل فترة إنما الظروف والاعياد لم تسمح وقد حصل الاجتماع اليوم ، ونحن آتون من باب ايجاد الحلول وليس فقط من باب الاعتراض ". وعن الاعتراض على التقنيات قال " كنا في اجتماع للجنة النيابية للدفاع والبلديات وشاركت بلدية بيروت التي عرضت مشروعها لانشاء معمل في الكرنتينا ، في التقنيات اليوم هناك أحدث التقنيات وهناك شركات هامة تتقدم ومن لا تعجبه هذه الشركة يمكنه التعاون مع شركة أخرى، واذا إطلعت على المعامل المعروضة هناك أفضل المعامل الموجودة في المدن وبين البيوت والمستشفيات والمدارس ، فالمشكلة ليست في التقنيات بل بالثقة بالدولة وبالصيانة وهذا موضوع آخر ، ولكن هنا اضافة الى الشق التقني لدينا شق اساسي بالموقع نفتّش عن بدائل له وعن حلول مقنعة وتعالج المخاطر التي نعبّر عنها ".