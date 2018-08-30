الوزير فنيانوس يعتذر: مستعد للمثول أمام القضاء!

A + A -

اعتذر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس من المسافرين نتيجة الزحمة في المطار، لافتاً الى انه حاول جاهداً التزام الصمت على الحملة التي شنّت عليه طيلة الفترة الماضية لكنه مضطر اليوم للرّد.



وقال فنيانوس في مؤتمر صحافي: “أنا أعلم أنني لست المسؤول عن هذه الأزمة، ولطالما حذرت من المحظور، وقد وصلنا اليه”، مشيرا الى ان “المطار بحاجة الى 100 مليون دولار ومجلس الوزراء وافق على 18 مليون”.



وتابع: “أنا مستعد للمثول أمام القضاء في ما يتعلق بأزمة مطار رفيق الحريري الدولي”، مضيفاً “سأضع لدى النائب العام المالي كتاب وزير العدل الذي أؤيد مضمونه، وقد رفضت توقيع الاتفاق بالتراضي مع أي شركة”.