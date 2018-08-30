من ضمن مشروع التعاون الجامعي مع "إيفلين" الفرنسية إتحاد بلديات كسروان الفتوح يناقش "التنمية السياحية والنقل المشترك"

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أقام إتحاد بلديات كسروان الفتوح الاسبوع الماضي، جلسة مناقشة ثلاث دراسات جامعية في مجال التنمية السياحية والنقل المشترك بعنوان "كسروان-الفتوح نحو استراتيجية إنمائية"،

من ضمن مشروع التعاون الجامعي الذي وضعه الاتحاد بالتعاون مع مقاطعة "إفلين" الفرنسية بين طلاب من جامعة الروح القدس الكسليك وجامعة فرساي في فرنسا.

وقد حضر جلسة المناقشة التي أقيمت في المبنى البلدي في جونية، رئيس إتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش ونائب الرئيس أنطوان أبي صعب، والنائب عن قضاء كسروان-جبيل العميد شامل روكز، وممثلين عن بلديات القضاء. في حين أن الحضور الأكبر كان للأساتذة الجامعيين الذين أشرفوا على الدراسات من جامعتي الروح القدس والجامعة اللبنانية، إضافةً الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في قضاء كسروان والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذه الدراسات.

بدايةً، ألقى حبيش كلمة ترحيبية، أكد فيها أن لإتحاد البلديات دور تنموي كبير وهو يعمل على جمع نقاط القوة المتواجدة ضمن النطاق الجغرافي لقضاء كسروان الفتوح، بهدف الوصول الى مشروع رؤيوي مشترك يؤدي الى تنمية المنطقة على كافة الصعد.ولفت حبيش الى أن قضاء كسروان يملك الكثير من المقومات الجغرافية والطبيعية والمناخية والسياحية والاهم الانسانية، يمكن أن تساهم في تحقيق الاهداف الانمائية الموضوعة للمنطقة.كما هنأ حبيش فريق العمل في مكتب التنمية المحلية الذي واكب المتدربين الجامعيين طيلة فترة تدربهم.

من ناحيته، رحب النائب روكز بالنتائج التي خلصت اليها الدراسات موضوع البحث، ومنها إقامة بيوت للضيافة في قضاء كسروان وإدارة مشروع النقل المشترك من قبل إتحاد البلديات الذي قد يؤدي الى حل لمشكلة زحمة السير المستعصية في كسروان كما في كل لبنان، مشيراً الى ان مشروع القطارات والسكك الحديد هو أحد مشاريع البنى التحتية المطروحة لحل هذه الازمة، من ضمن نتائج مؤتمر سيدر.

يذكر ان الدراسات موضوع البحث، تناولت سبل وتأهيل أبرز المواقع السياحية وتطوير سياحة الدروب الراجلة في القضاء أو ما يعرف بالـ "ecotourism"،إضافةً الى دراسة إنشاء مشروع للنقل العام في كسروان- الفتوح لحل أزمة زحمة السير على الطرقات الرئيسية.