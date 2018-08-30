living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 9 سنوات و4 اشهر .. هكذا ودّع وليد عبود "بموضوعية"!

30
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ختم الاعلامي وليد عبّود يوم امس، برنامج "بموضوعية" بعد 9 سنوات و4 اشهر على الهواء. ووجّه عبّود في ختام الحلقة كلمة شكر فيها كل فريق عمل البرنامج، ومحطة الـ"ام تي في".

 

أما بعد،
لكل بداية نهاية، وما أحلى النهاية حين تتحول بداية جديدة
بدأ "بموضوعية" مع الانطلاقة الجديدة للـ"أم تي في". في العام 2009 وخلال تسع سنوات وأربعة اشهر قدمنا أكثر من خمسمئة حلقة شكلت جزءا من هوية قناة حرة وديمقراطية. كان "بموضوعية" في قلب الحدث، وأحيانا شكّل هو الحدث. وفي عملنا احترمنا عقل المشاهدين وحقهم في معرفة الحقيقة. تعرضنا للتهديد والوعيد؟


نعم. لكن لم نحول هذه التهديدات وسيلة للترويج المفتعل، ولا لكسب العطف، أو لإختراع بطولات وهمية. لقد ادينا واجبنا الاعلامي، ونقطة على السطر.


مع ذلك، منذ عامين، ونحن نشعر بضرورة إحداث تغيير يقدّم جديدا على شاشة الـ"ام تي في". وقد شاركت مع عدد من الزملاء والأصدقاء في اجتماعات عمل هدفها البحث عن صيغة جديدة، لبرنامج يفتح افاقا اوسع في ميدان البرامج الحوارية. وأعتقد اننا وصلنا الى الصيغة المنشودة التي نرجو ان تنال استحسان المشاهدين. وقد أعددنا موعدا للإنطلاق في بداية شبكة البرامج الجديدة، فخلّيكن معنا.


ولكن قبل ان انهي الحلقة، إسمحوا لي ان اشكر فريق عمل "بموضوعية" طوال هذه السنوات. فإضافة الى فريق التقني والمصورين والمونتاج وجميع العاملين وراء الشاشة، وهم الجنود المجهولون.


الشكر ايضا الى المخرج فرنسوا زيادة، والى المنتج التنفيذي أمجد اسكندر، والمعد نجم الهاشم، والى الزميلات والزملاء: زينة باسيل شمعون، ايليانا داغر، تيليا الحلو، ميشال ابي راشد، يوسف يزبك، رامي نعيم، جيسي طراد قسطون، موريس متى، سيرينا حايك، زينا الاعور، شانتال صليبا، والشكر ايضا لسيرينا كفوري، هاروت كاسباريان ونيكول ابو رحال ولجميع المسؤولين في الـ"ام تي في" الذين لم يوفروا اي جهد او مساعدة لنجاح "بموضوعية".


اما اللفتة الخاصة المجبولة بالوفاء فالى عراب البرنامج الغائب الحاضر الشيخ خليل الخازن. ويبقى الشكر الاكبر الى رئيس مجلس الادارة ميشال غبريال المر المسؤول الاول والرفيق الدائم.


اذا الليلة اقلب صفحة، وبعد اسابيع قليلة افتح صفحة جديدة. حقا، ما أحلى النهاية حين تتحول بداية جديدة. لذا لن أودع بل سأختم الحلقة الاخيرة كما كنت اختم كل حلفة: أصدقائي المشاهدين موعدنا يتجدد، فالى اللقاء، وتصبحون على الف خير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout