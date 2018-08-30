بعد 9 سنوات و4 اشهر .. هكذا ودّع وليد عبود "بموضوعية"!

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ختم الاعلامي وليد عبّود يوم امس، برنامج "بموضوعية" بعد 9 سنوات و4 اشهر على الهواء. ووجّه عبّود في ختام الحلقة كلمة شكر فيها كل فريق عمل البرنامج، ومحطة الـ"ام تي في".

أما بعد،

لكل بداية نهاية، وما أحلى النهاية حين تتحول بداية جديدة

بدأ "بموضوعية" مع الانطلاقة الجديدة للـ"أم تي في". في العام 2009 وخلال تسع سنوات وأربعة اشهر قدمنا أكثر من خمسمئة حلقة شكلت جزءا من هوية قناة حرة وديمقراطية. كان "بموضوعية" في قلب الحدث، وأحيانا شكّل هو الحدث. وفي عملنا احترمنا عقل المشاهدين وحقهم في معرفة الحقيقة. تعرضنا للتهديد والوعيد؟



نعم. لكن لم نحول هذه التهديدات وسيلة للترويج المفتعل، ولا لكسب العطف، أو لإختراع بطولات وهمية. لقد ادينا واجبنا الاعلامي، ونقطة على السطر.



مع ذلك، منذ عامين، ونحن نشعر بضرورة إحداث تغيير يقدّم جديدا على شاشة الـ"ام تي في". وقد شاركت مع عدد من الزملاء والأصدقاء في اجتماعات عمل هدفها البحث عن صيغة جديدة، لبرنامج يفتح افاقا اوسع في ميدان البرامج الحوارية. وأعتقد اننا وصلنا الى الصيغة المنشودة التي نرجو ان تنال استحسان المشاهدين. وقد أعددنا موعدا للإنطلاق في بداية شبكة البرامج الجديدة، فخلّيكن معنا.



ولكن قبل ان انهي الحلقة، إسمحوا لي ان اشكر فريق عمل "بموضوعية" طوال هذه السنوات. فإضافة الى فريق التقني والمصورين والمونتاج وجميع العاملين وراء الشاشة، وهم الجنود المجهولون.



الشكر ايضا الى المخرج فرنسوا زيادة، والى المنتج التنفيذي أمجد اسكندر، والمعد نجم الهاشم، والى الزميلات والزملاء: زينة باسيل شمعون، ايليانا داغر، تيليا الحلو، ميشال ابي راشد، يوسف يزبك، رامي نعيم، جيسي طراد قسطون، موريس متى، سيرينا حايك، زينا الاعور، شانتال صليبا، والشكر ايضا لسيرينا كفوري، هاروت كاسباريان ونيكول ابو رحال ولجميع المسؤولين في الـ"ام تي في" الذين لم يوفروا اي جهد او مساعدة لنجاح "بموضوعية".



اما اللفتة الخاصة المجبولة بالوفاء فالى عراب البرنامج الغائب الحاضر الشيخ خليل الخازن. ويبقى الشكر الاكبر الى رئيس مجلس الادارة ميشال غبريال المر المسؤول الاول والرفيق الدائم.



اذا الليلة اقلب صفحة، وبعد اسابيع قليلة افتح صفحة جديدة. حقا، ما أحلى النهاية حين تتحول بداية جديدة. لذا لن أودع بل سأختم الحلقة الاخيرة كما كنت اختم كل حلفة: أصدقائي المشاهدين موعدنا يتجدد، فالى اللقاء، وتصبحون على الف خير.